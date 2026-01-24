Kemer'de su baskınları: Belediye ekipleri seferber

Antalya’da dört gündür etkili olan sağanaklar

Antalya’da son dört gündür aralıklarla devam eden sağanak yağmur, Kemer ilçesinde su baskınlarına yol açarak hayatı olumsuz etkiledi.

Kemer Belediyesi ekipleri, meydana gelen su baskınlarına müdahale ediyor; gelen ihbarları değerlendirip mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalar yürütüyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ekiplerin başında çalışarak gerekli yönlendirmeleri yapıyor ve durumu şöyle özetliyor:

"İlk günden bu yana ekiplerimizin tamamı sokakta çalışmalarını sürdürüyor. Gece gündüz çalışıyor ve vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tüm ihbarları değerlendirmeye çalışıyor ve her yere ulaşmaya gayret ediyoruz"

