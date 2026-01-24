Kemer'de Su Baskınları: Belediye Ekipleri Seferber

Antalya’da Kemer ilçesinde son dört gündür süren sağanaklar su baskınlarına neden oldu; Kemer Belediyesi ekipleri ihbarlara müdahale edip mahsurları kurtarıyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:30
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:30
Kemer'de Su Baskınları: Belediye Ekipleri Seferber

Kemer'de su baskınları: Belediye ekipleri seferber

Antalya’da dört gündür etkili olan sağanaklar

Antalya’da son dört gündür aralıklarla devam eden sağanak yağmur, Kemer ilçesinde su baskınlarına yol açarak hayatı olumsuz etkiledi.

Kemer Belediyesi ekipleri, meydana gelen su baskınlarına müdahale ediyor; gelen ihbarları değerlendirip mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalar yürütüyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ekiplerin başında çalışarak gerekli yönlendirmeleri yapıyor ve durumu şöyle özetliyor:

"İlk günden bu yana ekiplerimizin tamamı sokakta çalışmalarını sürdürüyor. Gece gündüz çalışıyor ve vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tüm ihbarları değerlendirmeye çalışıyor ve her yere ulaşmaya gayret ediyoruz"

ANTALYA'DA SON DÖRT GÜNDÜR ARALIKLARLA DEVAM EDEN SAĞANAK YAĞMUR NEDENİ İLE OLUŞAN SU BASKINLARI...

ANTALYA'DA SON DÖRT GÜNDÜR ARALIKLARLA DEVAM EDEN SAĞANAK YAĞMUR NEDENİ İLE OLUŞAN SU BASKINLARI KEMER İLÇESİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

ANTALYA'DA SON DÖRT GÜNDÜR ARALIKLARLA DEVAM EDEN SAĞANAK YAĞMUR NEDENİ İLE OLUŞAN SU BASKINLARI...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Çocuk Büfede Topu Pompayla Şişirdi; Büfe Sahibi Şikayetçi Olmadı
2
Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü: Trafik Kapandı, Ekipler Müdahale Etti
3
Bitlis'te UMKE'nin Hayat Kurtaran Müdahalesi: Tip 1 Diyabetli Çocuk Güvenle Hastaneye
4
Düzce'de DOSKİM Temel Aşamasına Geçti: Özel Bireylere İstihdam
5
Niğde’nin Tek Kadın Ayakkabı Tamircisi: 16 Yaşındaki Esra Dinç
6
Edirne Esetçe'de Aşılama Sırasında Yeni Doğan Kuzu Sevinci
7
Marmaris Adaköy Yolu Yenilendi: 8 milyon TL ile Sıcak Asfalt ve Kaldırım

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları