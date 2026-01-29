Kemer Gençlik Meclisi ile LÖSEV İş Birliği Toplantısı

Kemer Belediyesi Gençlik Meclisi LÖSEV ile İş Birliği İçin Toplandı

Kemer Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Yalın Erdal ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel iş birliği kapsamında yürütülecek çalışmaları görüşmek üzere bir araya geldi.

Toplantıda ele alınan başlıklar

Şehirli ve etkili ortak projelerin planlanması, LÖSEV hakkında farkındalık oluşturma çalışmaları ile gençlerin vakıf hakkında daha kapsamlı bilgilendirilmesi konuları üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Görüşme, Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Salonunda gerçekleştirildi ve toplantıya Kemer Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Yalın Erdal, LÖSEV Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel ile gençlik meclisi üyeleri katıldı.

KEMER BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ BAŞKANI MEHMET YALIN ERDAL İLE LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI (LÖSEV) ANTALYA İL KOORDİNATÖR YARDIMCISI ÖZLEM UĞUREL, İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ.