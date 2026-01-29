Yeşilyayla Muhtarı Vefa Ersoy’dan Başkan Mehmet Sekmen’e Övgü: "Hizmette Eşi Benzeri Yok"

Muhtar Vefa Ersoy, Başkan Mehmet Sekmen’in Yeşilyayla’daki gölet projesiyle su sorununu çözdüğünü ve yaklaşık 10 bin dönümlük arazinin suya kavuşacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:55
Yeşilyayla Muhtarı Vefa Ersoy’dan Başkan Mehmet Sekmen’e Övgü: "Hizmette Eşi Benzeri Yok"

Yeşilyayla Muhtarı Vefa Ersoy’dan Başkan Mehmet Sekmen’e Övgü

Gölet Projesi Yeşilyayla’nın Kaderini Değiştiriyor

Yeşilyayla Mahallesi Muhtarı Vefa Ersoy, Erzurum’un gelişimine büyük katkı sağlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen için övgü dolu sözler sarf etti. Ersoy, Başkan Sekmen’in sadece bugünü değil, Erzurum’un geleceğini inşa eden bir lider olduğunu ifade etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Yakutiye ilçesine bağlı Yeşilyayla Mahallesi’nde yapımı hızla devam eden büyük ölçekli gölet projesi, bölge halkının yıllardır yaşadığı su sorununu tarihe gömmeye hazırlanıyor. Tamamlandığında yaklaşık 10 bin dönüm araziyi suyla buluşturacak olan bu dev yatırım, tarım ve hayvancılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

Muhtar Ersoy, projenin her aşamasını yakından takip ederek mahalle sakinlerinin taleplerini yetkililere birebir ileten isim olarak öne çıkıyor. Ersoy, çalışmalara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Hizmeti lafla değil eserle yapan, Erzurum’u her alanda ileriye taşıyan bir başkana sahibiz. Yeşilyayla’ya kazandırılan gölet bunun en net göstergesidir."

Ersoy ayrıca şunları söyledi: "Mahallemizin yıllardır kanayan yarası olan su problemi, Sayın Başkanımız Mehmet Sekmen’in vizyonu ve kararlı duruşu sayesinde çözüme kavuşuyor. Bu gölet sadece bir altyapı yatırımı değil, Yeşilyayla’nın geleceğidir. Çiftçimizin yüzü gülecek, üretim artacak, mahallemiz kalkınacak."

Gölet projesi tamamlandığında hem tarımsal verimlilik artacak hem de bölge ekonomisine ciddi katkı sağlanacak. Yeşilyayla Mahallesi, Muhtar Vefa Ersoy’un girişimleri ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü desteğiyle suya, üretime ve geleceğe kavuşuyor.

YEŞİLYAYLA MAHALLESİ MUHTARI VEFA ERSOY, ERZURUM'A KAZANDIRDIĞI DEV PROJELERLE ŞEHRİN KADERİNİ...

YEŞİLYAYLA MAHALLESİ MUHTARI VEFA ERSOY, ERZURUM'A KAZANDIRDIĞI DEV PROJELERLE ŞEHRİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI.

YEŞİLYAYLA MAHALLESİ MUHTARI VEFA ERSOY, ERZURUM'A KAZANDIRDIĞI DEV PROJELERLE ŞEHRİN KADERİNİ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MGM 2025 'Yılın En'leri: En Yüksek Rüzgâr Saatte 176,4 kilometre ile Bayburt’ta
2
Fındık İçin Kahverengi Kokarca Toplanıyor: Samuray Arısıyla Biyolojik Mücadele
3
Gümüşhane pazarlarında 52 yıl: Arif Elmas'tan dürüstlük dersi
4
Safranbolu'da Yaşlı Adamın Sokak Kedilerine Şefkati Yürek Isıttı
5
Bolu’da Zabıta Serkan Güleç, Yıkımdan Türk Bayrağını Kurtardı
6
Ağrı Dağı’nda Zirveyi Saran Mercek Bulutu Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
7
BEUN 2025-2026 Dış Paydaş Toplantısı: Üniversite-Kamu-Sanayi İş Birliği Güçlendirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları