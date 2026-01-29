Yeşilyayla Muhtarı Vefa Ersoy’dan Başkan Mehmet Sekmen’e Övgü: "Hizmette Eşi Benzeri Yok"

Yeşilyayla Muhtarı Vefa Ersoy’dan Başkan Mehmet Sekmen’e Övgü

Gölet Projesi Yeşilyayla’nın Kaderini Değiştiriyor

Yeşilyayla Mahallesi Muhtarı Vefa Ersoy, Erzurum’un gelişimine büyük katkı sağlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen için övgü dolu sözler sarf etti. Ersoy, Başkan Sekmen’in sadece bugünü değil, Erzurum’un geleceğini inşa eden bir lider olduğunu ifade etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Yakutiye ilçesine bağlı Yeşilyayla Mahallesi’nde yapımı hızla devam eden büyük ölçekli gölet projesi, bölge halkının yıllardır yaşadığı su sorununu tarihe gömmeye hazırlanıyor. Tamamlandığında yaklaşık 10 bin dönüm araziyi suyla buluşturacak olan bu dev yatırım, tarım ve hayvancılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

Muhtar Ersoy, projenin her aşamasını yakından takip ederek mahalle sakinlerinin taleplerini yetkililere birebir ileten isim olarak öne çıkıyor. Ersoy, çalışmalara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Hizmeti lafla değil eserle yapan, Erzurum’u her alanda ileriye taşıyan bir başkana sahibiz. Yeşilyayla’ya kazandırılan gölet bunun en net göstergesidir."

Ersoy ayrıca şunları söyledi: "Mahallemizin yıllardır kanayan yarası olan su problemi, Sayın Başkanımız Mehmet Sekmen’in vizyonu ve kararlı duruşu sayesinde çözüme kavuşuyor. Bu gölet sadece bir altyapı yatırımı değil, Yeşilyayla’nın geleceğidir. Çiftçimizin yüzü gülecek, üretim artacak, mahallemiz kalkınacak."

Gölet projesi tamamlandığında hem tarımsal verimlilik artacak hem de bölge ekonomisine ciddi katkı sağlanacak. Yeşilyayla Mahallesi, Muhtar Vefa Ersoy’un girişimleri ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü desteğiyle suya, üretime ve geleceğe kavuşuyor.

