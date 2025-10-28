Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne 6 Ayda 50 Bin Ziyaretçi

Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, 2025 Mayıs-Ekim döneminde 50 bin ziyaretçiyi ağırladı; müze uluslararası ödüllerle tanınırlığını artırdı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 12:14
Bayburt'ta bulunan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, 2025 yıllı Mayıs-Ekim döneminde 50 bin ziyaretçiyi ağırlayarak dikkat çekti. İş insanı Kenan Yavuz tarafından kurulan müze, Anadolu'nun kültürel derinliğini ve yöresel zenginliklerini gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyor.

Müzenin kuruluşu ve fiziksel özellikleri

2013 yılında, doğup büyüdüğü Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde kurulan yapıda, 4 bin 500 metrekare kapalı ve 10 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere toplam 15 bin metrekarelik bir kültür evi oluşturuldu. Yaklaşık altı yıl kültür evi olarak hizmet veren kurum, 2019'da "resmi özel müze" statüsü kazandı.

Uluslararası ödüller ve artan tanınırlık

Müze, uluslararası platformlarda da ses getirdi; 2021'de Avrupa Müze Forumu'nun "Silletto Ödülü"ne ve 2023'te "Avrupa Birliği Kültürel Miras (Europa Nostra) Büyük Ödülü"ne layık görüldü. Bu ödüller, müzenin özellikle yurt dışında tanınırlığını artırdı ve ziyaretçi akışını hızlandırdı.

Ziyaretçi yoğunluğu ve turizm beklentileri

Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, Anadolu'nun güzelliklerini, sevgisini ve kültürel derinliğini görünür kılmak amacıyla kurulan müzenin hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Yavuz, bu sezon 50 bin ziyaretçi ağırladıklarını, yıl sonuna kadar sayının 60 bine ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Yurt içi ve yurt dışından düzenlenen turların yanı sıra, hemen yanı başındaki kazıların sürdüğü Satala Antik Kenti ile birlikte müzenin uluslararası ziyaretçi çekme kapasitesinin daha da artacağını vurguladı. Ayrıca, Bayburt-Gümüşhane Bölgesel Havalimanı'nın gelecek yıl hizmete başlamasıyla bölge turizminde önemli bir ivme beklediğini söyledi.

Yavuz, Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Trabzon ve Erzincan'ı kapsayan bir kültür aksı ve turizm rotası oluştuğuna dikkat çekerek, bu gelişmenin Anadolu'nun ruhunu ve kültürel mirasını ülke ve dünyaya tanıtmaya devam edeceğini kaydetti.

