Kepez'te Sütçüler Mahallesi'nde Hurda Araçlar Kaldırıldı

Kepez Belediyesi Zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ortak temizlik operasyonu

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayetleri üzerine Sütçüler Mahallesi'ndeki çevre ve görüntü kirliliğine yol açan hurda araçları kaldırdı.

Yol kenarları ve mahalle aralarında terk edilmiş, çevre düzenini bozan hurda araçlar tek tek tespit edildi. Yapılan kontrollerde söz konusu araçların hem mahalle estetiğini olumsuz etkilediği hem de yaya ve araç trafiği açısından risk oluşturduğu belirlendi.

Ayrıca atıl durumdaki araçların zamanla çevre kirliliğine neden olduğu ve kamu alanlarının kullanımını kısıtladığı tespit edildi. İlgili mevzuat doğrultusunda işlem başlatılan hurda araçlar, Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bulundukları alanlardan kaldırılarak güvenli bölgelere taşındı.

Gerçekleştirilen çalışma sayesinde Sütçüler Mahallesi'nde çevre düzeni sağlandı, boşaltılan alanlar daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuştu.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların huzurunu ve güvenliğini önceleyen hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediye yetkilileri, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin titizlikle değerlendirildiğini ve çevre ile görüntü kirliliğine neden olan unsurlara karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

