Kepez Zabıtası'ndan Gıda Güvenliği ve Kamu Alanı İşgali Denetimi

Kepez Zabıtası, Akdeniz ve Yeşil Sanayi Siteleri'nde seyyar satıcılar ve iş yerlerinde gıda güvenliği ile kamu alanı işgallerine yönelik kapsamlı denetim yaptı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:28
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:28
Denetim Alanı ve Kurum İşbirliği

Kepez Belediyesi ekipleri, Akdeniz Sanayi Sitesi ile Yeşil Sanayi Sitesi ve çevresinde, gıda güvenliği ile kamu alanı işgallerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Çalışmalar, Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

Denetimler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü, genel kolluk kuvvetleri ile Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Denetimin Odak Noktaları

Ekipler, yol, kaldırım ve yeşil alanlarda izinsiz faaliyet gösteren seyyar satıcılar ile faaliyet gösteren iş yerlerini mevzuat çerçevesinde inceledi. Denetimlerde öncelik; izinsiz seyyar satış, kamu alanlarının işgal edilmesi, gıda ürünlerinin hijyen şartları ve ruhsat ve belge kontrolleri oldu.

Gıda kontrol ekipleri tarafından seyyar satıcıların satışa sunduğu ürünler, hijyen ve gıda güvenliği açısından detaylı şekilde incelendi. Halk sağlığını tehdit edebilecek unsurlar titizlikle değerlendirildi ve yol ile kaldırımların işgal edilmesinin yaya ve araç trafiğine olumsuz etkileri konusunda müdahaleler yapıldı.

Sonuçlar ve Temizlik Çalışması

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıslar hakkında gerekli işlemler uygulandı. Denetimlerin tamamlanmasının ardından Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede temizlik çalışması gerçekleştirdi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları