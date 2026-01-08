Keşan'da Şiddetli Rüzgar: Çatılar Uçtu, Tekne Battı

Keşan'da kuvvetli rüzgar hayatı etkiledi; bazı çatıların uçtuğu, Yayla'da iş yerinin kaplamalarının söküldüğü ve bir teknenin battığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:51
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:03
Keşan'da Şiddetli Rüzgar: Çatılar Uçtu, Tekne Battı

Keşan'da şiddetli rüzgar yaşamı sekteye uğrattı

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısının ardından, Edirne'nin Keşan ilçesinde esen şiddetli rüzgar birçok noktada hasara yol açtı. İlçe merkezinde bazı apartmanların çatıları uçtu, rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

İtfaiye ekipleri tehlikeli malzemeleri indirdi

Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çatılarda kopmak üzere olan ve tehlike oluşturabilecek malzemeleri sökerek güvenli şekilde aşağı indirdi. Müdahale, olası can ve mal kaybını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında gerçekleştirildi.

Yayla sahilinde iş yeri ve tekne zarar gördü

Saros Körfezi kıyısındaki Yayla köyü sahilinde bir iş yerinin dış cephe kaplamasındaki malzemeler sökülerek yere düştü. Aynı sahilde, Yayla Sahili Balıkçı Barınağı'na bağlı bir tekne su alarak battı.

Yayla köyündeki turizm tesisi işletmecisi Mustafa Altunhan, Saros Körfezi'nde oluşan dalgaların tesise ulaştığı anlarda çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı ve şunları söyledi: "Ben böyle bir şey görmedim. Eskiden 2 gün esen lodos 10 günden veri öyle bir şiddetli ki tesislerin içerisine giremiyorum. Her yer su altında kaldı".

