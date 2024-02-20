Kia, Egea’ya gözdağı verdi! Stonic SUV modeli fiyatı düştü, EV6 elektrikli otomobilde de 250.000 TL indirim uyguladı!

Kia’dan Fiat Egea’ya rakip SUV: Stonic! 250.000 TL indirimli fiyatıyla kaçmaz!

Kia, Türkiye’de uygun fiyatlı SUV otomobilleriyle pek çok kişinin tercihi oluyor. Özellikle Stonic SUV modeli, fiyat avantajıyla rakiplerine meydan okuyor. Güncel fiyat listesine baktığımızda, Kia Stonic SUV modeli, bazı Fiat Egea modellerinden daha uygun bir fiyata sahip olduğunu görüyoruz.





FİAT EGEA’YI GEÇTİ

Fiat, Türkiye’de Egea modeliyle pek çok kişinin beğenisini kazanıyor. Fiat Egea, hem uygun hem de şık bir otomobil olarak dikkat çekiyor. Ancak 2024 model yılı Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Cool donanımlı otomobilin fiyatı, 1.148.000 TL olarak belirlendi. Buna karşılık 2024 model yılı 1.6 M.Jet 130 HP DCT donanımlı Fiat Egea Sedan Easy modelinin fiyatı ise kampanyalı olarak 1.200.900 TL.

Bu durumda, Fiat Egea’dan daha uygun fiyata satılan Stonic modeli, Fiat Egea fiyatına rağbet görüyor. Çünkü Kia Stonic veya Fiat Egea almak isteyenler, karar vermekte zorlanıyorlar.

KİA’DAN BÜYÜK İNDİRİM

Kia, 2023 model yılı EV6 elektrikli otomobilinde de büyük bir indirim yaptı. Güncel fiyat listesine göre, EV6 modelinin tüm versiyonlarında 250 bin TL indirim uygulandı. Bu sayede, EV6 modeli, Kia’nın iddialı bir hamlesi olarak görülüyor. İşte Şubat 2024 tarihli Kia EV6 fiyat listesi;





Model Yılı: 2023. Versiyonu: EV6 - 169 kW Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli. Donanımı: Prestige Long Range. Fiyatı: 3.130.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.880.000 TL.

Model Yılı: 2023. Versiyonu: EV6 - 239 kW 4X4 Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli. Donanımı: GT-Line Long Range. Fiyatı: 3.500.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.250.000 TL.

Model Yılı: 2023. Versiyonu: EV6 - 430 kW 4X4 Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli. Donanımı: GT Long Range. Fiyatı: 3.850.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.600.000 TL.

KİA STONİC FİYAT LİSTESİ

Kia Stonic modeli, Türkiye’de SUV severlerin ilgisini topluyor. Çünkü fiyatıyla cazip bir seçenek sunuyor. İşte Şubat 2024 tarihli Stonic fiyat listesi;





Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 1.148.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.0L 100 PS DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 1.208.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Business. Fiyatı: 1.188.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Elegance. Fiyatı: 1.228.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.0L 100 PS DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Elegance. Fiyatı: 1.288.000 TL.

FİAT EGEA SEDAN FİYAT LİSTESİ

Fiat, Egea modeliyle Türkiye’de pek çok kişiyi kendine çekiyor. Egea, hem uygun hem de kaliteli bir otomobil olarak öne çıkıyor. Ancak Şubat 2024 tarihli Egea fiyat listesi şöyle;





Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 902.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 864.900 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.3 M.Jet 95 HP. Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.095.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.053.900 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.248.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.200.900 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1.342.900 TL Kampanyalı Fiyatı: 1.332.900 TL.