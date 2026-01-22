Kıbrıs Gazisi Mahmut Durmaz Bulanık'ta Askeri Törenle Uğurlandı

Cenaze Töreni

Kıbrıs Barış Harekâtı gazisi Mahmut Durmaz, Muş’un Bulanık ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Muş Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybeden 72 yaşındaki Durmaz için Bulanık Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Türk bayrağına sarılı naaş, askeri tören eşliğinde, öğle namazını müteakip İnönü Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Katılım

Cenaze törenine Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Garnizon Komutanı Ali Osman Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, Bulanık Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ali Bulut ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Taziye

Defin sonrası protokol ve askeri erkân, Şehitlik Mahallesi Hazreti Ebubekir Camisi taziye evinde aileye başsağlığı dileklerini iletti.

