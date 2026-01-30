Kıbrıs Gazisi Murat Dereli, Samsun'da Askeri Törenle Uğurlandı

Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılarak gazi ünvanı alan Samsunlu Murat Dereli, 74 yaşında vefat etti. 1974/1 tertip olarak görev yapan Dereli, geride dört çocuk bıraktı.

Cenaze için Samsun Merkez Büyük Cami'nde, cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Dereli’nin naaşı, kılınan namazın ardından Derecik Mezarlığı'nda düzenlenen askeri törenle defnedildi.

Törene katılanlar

Cenaze törenine Dereli ailesinin yanı sıra Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, EMŞAV üyesi gazi polis memuru Hasan Yıldız, askeri erkan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreni, şehit ve gazilere gösterilen saygının yanı sıra yakınlarının ve Samsun halkının desteğiyle sonlandırıldı.

