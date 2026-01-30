Bitlis'te Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Minibüsü Kullanılamaz Hale Getirdi

Bitlis'te Kale mevkiinde çatıda biriken kar kütlesinin minibüsün üzerine düşmesi sonucu araç kullanılamaz hale geldi; can kaybı yok, maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 17:51
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 17:51
Kale mevkiinde çatıda biriken kar aracın üzerine düştü

Bitlis'te merkez Kale mevkiinden hareket halindeki bir minibüsün üzerine, çevredeki bir binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü. Olay anında sürücü büyük korku yaşadı.

Edinilen bilgilere göre, kar kütlesinin düşmesi sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi ve araçta maddi hasar oluştu. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

Yetkililer, özellikle yoğun kar yağışının ardından çatı ve yüksek alanlarda biriken karların tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

