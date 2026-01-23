Kilis'te Kar Yağışı Sürüyor: Sokaklar Beyaza Büründü

Kilis'te dün sabah başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor; cadde ve sokaklar beyaza bürünürken trafik kontrollü ilerliyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:10
Kentte son durum

Kilis'te dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan yağış, bugün de hafif şekilde devam ediyor.

Kar yağışının ardından sokaklar, mahalleler ve caddeler beyaza büründü. Karla kaplanan cadde ve sokaklar şehir merkezinde görsel bir şölen oluşturdu.

Soğuk havanın etkisiyle görüş mesafesi yer yer azaldı; bu nedenle sürücülerin araç farlarını yakarak ilerledikleri gözlendi. Trafik ise kontrollü olarak ilerliyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

