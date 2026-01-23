Kilis'te Kar Yağışı Sürüyor: Sokaklar Beyaza Büründü

Kentte son durum

Kilis'te dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan yağış, bugün de hafif şekilde devam ediyor.

Kar yağışının ardından sokaklar, mahalleler ve caddeler beyaza büründü. Karla kaplanan cadde ve sokaklar şehir merkezinde görsel bir şölen oluşturdu.

Soğuk havanın etkisiyle görüş mesafesi yer yer azaldı; bu nedenle sürücülerin araç farlarını yakarak ilerledikleri gözlendi. Trafik ise kontrollü olarak ilerliyor.

