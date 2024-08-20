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Kilis'teki Tarihi Camilerde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Kilis'te cami restorasyonları sürüyor, Vali Yardımcısı ve Vakıflar yetkilileri incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 14:36
Kilis'teki Tarihi Camilerde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Kilis'teki Restorasyon Çalışmaları

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler, Kilis'teki tarihi camileri derinden etkiledi. Şu anda restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Vakıf Yetkililerinin İncelemeleri

Vali Yardımcısı Murat Demirbilek ve Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, restorasyonu tamamlanan ve ibadete açılan Mevlevihane Cami ile restorasyon çalışmaları süren Canbolat Paşa Tekke ve Karakadı camilerinde incelemelerde bulundu. Bozkurt’tan Açıklamalar

İnceleme sonrası konuşan Bozkurt, depremin Kilis dahil 10 ilde ağır tahribat yaşattığını belirtti. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün depremin ardından hızlı bir şekilde çalışmalara başladığını ifade eden Bozkurt, "Öncelikle hasar alan eserlerimizin güvenlikleri alındı. Daha sonra genel müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz hasarlı yapılar üzerinde incelemeler yaptı ve projelendirme çalışmaları başlatıldı." dedi.

Restorasyon Sürecinin Aşamaları

Bozkurt, Kilis’te 15 eserin ihale sürecinin tamamlandığını, 10 eserin ihale sürecinin sürdüğünü belirtti. Ayrıca az hasarlı 3 eserin ise hızlı bir şekilde onarılıp tekrar hizmete açıldığını vurguladı. Restorasyon kapsamında yapılan lazer taramalarının ardından, yapıların her hasarının milimetrik olarak tespit edildiğini, zeminlerdeki değişikliklerin jeoradar uygulamaları ile belirlendiğini belirtti. Gelecek Planları

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak restorasyonu tamamlanan ilk eser olan Mevlevihane Cami’nin ibadete açıldığını hatırlatan Bozkurt, "Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın liderliğinde eserlerimizi yeniden halkın kullanımına sunmayı hedefliyoruz." diyerek, restorasyon çalışmaları tamamlandığında kurumun hedefinin 2025 yılına kadar tüm eserlerin teslim edilmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

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