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Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Kentsel dönüşüm kapsamında kiracılara 48 ay boyunca 8.000 TL kira desteği verilecek. Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile detaylar belirlendi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 21:46
Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Kira Desteği Artışı: 2025 Yılına Kadar 8.000 TL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kentsel dönüşüm projelerine ayırdıkları kaynağı 3 kat artıracaklarını duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamalara göre, İstanbul’da kentsel dönüşüm kapsamında kiraya verilen destek miktarı 8.000 TL’ye yükseldi.

Diğer Şehirlerde Kira Destek Miktarları

2025 yılı itibarıyla belirlenen yeni kira yardım tutarlarına göre, İstanbul dışındaki diğer büyükşehirlerde Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de kira yardımı 6.500 TL olarak belirlenirken, diğer illerde ise 4.500 TL olarak açıklandı.

48 Ay Süresince Kira Desteği

Yeni düzenlemeyle birlikte, kira yardımı süresi de uzatıldı. Riskli yapılarda 18 ay olan kira yardımı süresi, riskli ve rezerv yapı alanlarında ise maksimum 48 ay olarak belirlendi. Bu değişiklik, vatandaşların daha uzun süre boyunca destek alabilmesine olanak sağlayacak.

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Kira Desteğinden Kimler Faydalanacak?

Kentsel dönüşüm kira yardımından yararlanmak isteyenlerin öncelikle binalarının riskli yapı statüsünde olduğunu belgelemeleri gerekecek. Riskli bina raporu olan ve kentsel dönüşüm alanında yer alan yapıların yeniden inşası sürecinde kira desteği sağlanacaktır. Başvurular, hak sahipleri tarafından gerekli belgelerle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüklerine yapılabilecektir.

Alınan kararlar doğrultusunda, kirada oturan vatandaşlar devlet desteği ile evlerini yenilerken, aynı zamanda yıllık kira masraflarını da önemli ölçüde karşılayabilir hale gelecektir.

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