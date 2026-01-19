Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim Göreve Başladı - Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Vali Sarıibrahim, şeffaf ve vatandaş odaklı yönetim sözü verdi

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla göreve başladı.

Valilik bahçesinde protokol üyeleri tarafından karşılanan Sarıibrahim, Anadolu’nun kalbinde yer alan ve demir-çelikten savunma sanayine, tarımdan ulaşıma kadar stratejik öneme sahip Kırıkkale’de görev yapmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Sarıibrahim, kendisine tevdi edilen görev dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya teşekkür ederek, görev süresince hukukun üstünlüğünü esas alan, şeffaf, hesap verebilir, vatandaş ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını vurguladı.

Vali, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda; kamu ve özel sektör yatırımlarıyla Kırıkkale’mizi daha ileriye taşımak" amacıyla milletvekilleri başta olmak üzere yerel yönetimler, üniversiteler, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla uyum ve iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

Görevi devraldığı önceki Vali Mehmet Makas ile Kırıkkale’ye bugüne kadar hizmet eden tüm valilere teşekkür eden Sarıibrahim, kente en iyi şekilde hizmet etmek için tüm mesai arkadaşlarıyla birlikte azim ve kararlılıkla çalışacaklarını sözlerine ekledi.

KIRIKKALE VALİSİ HÜSEYİN ENGİN SARIİBRAHİM, YAPTIĞI AÇIKLAMADA CUMHRUBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİNDE TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA, ŞEFFAF VE VATANDAŞ ODAKLI BİR ANLAYIŞLA KENTİ DAHA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN TÜM PAYDAŞLARLA İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞACAKLARINI SÖYLEDİ.