Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim Göreve Başladı - Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim göreve başladı; Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda şeffaf, vatandaş odaklı ve iş birliğine dayalı yönetim sözü verdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:44
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:44
Vali Sarıibrahim, şeffaf ve vatandaş odaklı yönetim sözü verdi

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla göreve başladı.

Valilik bahçesinde protokol üyeleri tarafından karşılanan Sarıibrahim, Anadolu’nun kalbinde yer alan ve demir-çelikten savunma sanayine, tarımdan ulaşıma kadar stratejik öneme sahip Kırıkkale’de görev yapmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Sarıibrahim, kendisine tevdi edilen görev dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya teşekkür ederek, görev süresince hukukun üstünlüğünü esas alan, şeffaf, hesap verebilir, vatandaş ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını vurguladı.

Vali, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda; kamu ve özel sektör yatırımlarıyla Kırıkkale’mizi daha ileriye taşımak" amacıyla milletvekilleri başta olmak üzere yerel yönetimler, üniversiteler, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla uyum ve iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

Görevi devraldığı önceki Vali Mehmet Makas ile Kırıkkale’ye bugüne kadar hizmet eden tüm valilere teşekkür eden Sarıibrahim, kente en iyi şekilde hizmet etmek için tüm mesai arkadaşlarıyla birlikte azim ve kararlılıkla çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

