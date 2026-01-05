Kırklareli'de Arıcılık Kursunu 8'i Kadın 14 Kişi Tamamladı

Kırklareli'de arıcılık kursunu 8'i kadın 14 kursiyer tamamladı

Kula Köyü'nde düzenlenen eğitimle kırsal kalkınmaya katkı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, merkez ilçeye bağlı Kula köyünde açılan arıcılık kursunu tamamlayan 8’i kadın, 14 kursiyere belgeleri takdim edildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kurumları bünyesinde Kula köyünde kırsal kalkınmayı desteklemek ve vatandaşların arıcılık alanında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla 8’i kadın 14 kursiyere arıcılık kursu düzenlediklerini bildirdi.

Karaca, kursun talebe bağlı olarak Kula Köyü Muhtarlığının isteği üzerine açıldığını belirterek, "Söz konusu kurs, 3 Aralık-30 Aralık 2025 tarihleri arasında, hafta içi her gün 18.30-22.30 saatleri arasında, toplam 4 hafta süreyle gerçekleştirildi. Eğitim programını başarıyla tamamlayan 14 kursiyere kurs bitirme belgelerini bugün takdim ettik" dedi.

Karaca ve kurum personeli, arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan 8’i kadın, 14 kursiyere belgelerini verdi.

