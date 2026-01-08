Tekirdağ'da Kuvvetli Yağışın Ardından Güneş Açtı — Rüzgâr 40 km/sa, Trafikte Aksama

Tekirdağ'da sabah başlayan kuvvetli yağmur ve rüzgâr yaşamı etkiledi; öğlende güneş açtı. Rüzgâr 40 kilometre/saate, sıcaklık 14 derece. Meteoroloji sarı kod uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:18
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:24
Rüzgâr hızı 40 kilometre/saate ulaşırken trafik ve günlük yaşam etkilendi

Tekirdağ genelinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağmur ve rüzgâr, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağış bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, öğlen saatlerinde tekrar güneş açtı.

Rüzgâr hızı yer yer 40 kilometre/saate ulaşırken, hava sıcaklığı 14 derece olarak ölçüldü. Yağış nedeniyle özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu meydana geldi ve sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Yağmurun etkisini artırmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı bölgelerde araçlar düşük hızla ilerlemek zorunda kalırken, vatandaşlar günlük yaşamlarında zorluk yaşadı. Ekipler, yağışın etkili olduğu noktalarda muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuz hâlinde çalışmalarını sürdürdü.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde yağış sonrası tekrar güneş açması dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Hava Tahmin Merkezi, Tekirdağ için daha önce yayımladığı sarı kodlu uyarıyı yineleyerek, yağışların önümüzdeki saatlerde de etkili olmasının beklendiğini açıkladı. Meteoroloji, ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

