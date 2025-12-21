Kırklareli'de Şehit Astsubay Göktan Özüpek İçin Mevlit Okutuldu
Hızırbey Camii'nde sene-i devriye programı
Kırklareli'nde, Fırat Kalkanı Harekatında 9 yıl önce şehit düşen astsubay Göktan Özüpek için sene-i devriyesi dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Mevlit, Hızırbey Camii'nde okutuldu. Programa Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, protokol üyeleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dualar edildi ve şehidin ruhuna mevlit okutuldu. Duygusal anların yaşandığı programda, şehitler için edilen dualarla birlik ve beraberlik vurguları öne çıktı.
Mevlit sonrası yapılan ikramların ardından program sona erdi. Katılımcılar, şehit Göktan Özüpek'in hatırasının daima yaşatılacağına dair mesajlar verdi.
