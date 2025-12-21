DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.797.851,61 -0,58%

Kırklareli'de Şehit Astsubay Göktan Özüpek İçin Mevlit Okutuldu

Kırklareli Hızırbey Camii'nde, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 9 yıl önce şehit düşen astsubay Göktan Özüpek için mevlit okutuldu; protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:43
Kırklareli'de Şehit Astsubay Göktan Özüpek İçin Mevlit Okutuldu

Kırklareli'de Şehit Astsubay Göktan Özüpek İçin Mevlit Okutuldu

Hızırbey Camii'nde sene-i devriye programı

Kırklareli'nde, Fırat Kalkanı Harekatında 9 yıl önce şehit düşen astsubay Göktan Özüpek için sene-i devriyesi dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Mevlit, Hızırbey Camii'nde okutuldu. Programa Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, protokol üyeleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dualar edildi ve şehidin ruhuna mevlit okutuldu. Duygusal anların yaşandığı programda, şehitler için edilen dualarla birlik ve beraberlik vurguları öne çıktı.

Mevlit sonrası yapılan ikramların ardından program sona erdi. Katılımcılar, şehit Göktan Özüpek'in hatırasının daima yaşatılacağına dair mesajlar verdi.

KIRKLARELİ'NDE ŞEHİT GÖKTAN ÖZÜPEK İÇİN MEVLİT OKUTULDU

KIRKLARELİ'NDE ŞEHİT GÖKTAN ÖZÜPEK İÇİN MEVLİT OKUTULDU

KIRKLARELİ'NDE ŞEHİT GÖKTAN ÖZÜPEK İÇİN MEVLİT OKUTULDU

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
76 yaşındaki koleksiyoner 40 yıllık para koleksiyonunu Gazze için satacak
2
Bingöl'de 2025 Aile Yılı: Genç ve Ailelere Farkındalık Konferansları
3
Kırklareli'de Şehit Astsubay Göktan Özüpek İçin Mevlit Okutuldu
4
Gaziantep'te Baba-Oğul 45 Yıldır Kalaycılığı Yaşatıyor
5
İncirliova'da Fidan Dikimi: Başkan Kaya "Her fidan yarınlara bırakılan yeşil miras"
6
İncirliova'da Ulaşım Konforu Artıyor: İstiklal Mahallesi'nde Sıcak Asfalt
7
Fırat-OSB İsale Hattı açıldı: Gaziantep OSB'ye günlük 120 bin metreküp su

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025