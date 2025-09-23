Kırşehir'de 'Ahi Kitap Fuarı' Açıldı — 38. Ahilik Haftası'nda 55'in Üzerinde Yayınevi

Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası kapsamında Cacabey Meydanı'nda açılan Ahi Kitap Fuarı, 55'in üzerinde yayınevinin katılımıyla 27 Eylül'e kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 13:23
Açılış ve katılımcılar

Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, Ahi Kitap Fuarının açılışı Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirildi. Açılışı Vali Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve protokol üyeleri birlikte yaptı.

Vali Demiryürek'in mesajı

Açılıştaki konuşmasında Vali Demiryürek, 38. Ahilik Haftası'nda Ahi Kitap Fuarı'nı Kırşehirli okuyucularla buluşturduklarını söyledi. Demiryürek, "Kitabı inancının ve medeniyetinin merkezine almış milletin mensupları olarak yaptığımız organizasyonda, bu işin kitapla olacağı inancındayız. O yüzden çocuklarımızı, gençlerimizi, Kırşehirli vatandaşlarımızı kitap fuarıyla da birleştirmek istedik. Fuara gelen esnafımıza, organizasyonu gerçekleştirenlere de teşekkür ediyoruz. Ahi Kitap Fuarı ilimize şehrimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Fuar detayları

Meydanda 55'in üzerinde yayınevinin stant açtığı fuar, ziyaretçilere zengin bir kitap seçkisi sunuyor. Vali Demiryürek ve protokol üyeleri açılışın ardından stantları gezdi. Fuar, 27 Eylül'e kadar açık kalacak.

