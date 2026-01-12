Kırşehir'de Kapanan Yollar Açıldı: 36 Araç, 47 Personelle Müdahale

Kırşehir'de gece başlayan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi'nin 36 araç ve 47 personelle yürüttüğü çalışmalarla kapanan yollar açıldı, köy bağlantıları sağlandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:22
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:26
Kırşehir'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında kapanan yollar, yoğun çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı.

Çalışma Detayları

İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde yürüttükleri çalışmalarda 36 araç ve 47 personel ile görev aldı. Yapılan müdahaleler sırasında yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı ve özellikle kırsal bölgelerde yaşanan ulaşım sorunları giderildi.

Ekiplerin aralıksız süren çalışmaları sonucunda, il merkeziyle bağlantısı olan köylerin tamamında kapalı yol bulunmadığı açıklandı.

Özel İdaresi personeli Yavuz Maraş şu ifadeleri kullandı: Kar yağışıyla birlikte çalışmalar yoğun olarak sürüyor. Kırşehir ile köylerin bağlantı yollarının tamamı açık.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

