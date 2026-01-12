Kırşehir'de Kapanan Yollar Açıldı: 36 Araç, 47 Personelle Müdahale

Kırşehir'de Kapanan Yollar Açıldı

Kırşehir'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında kapanan yollar, yoğun çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı.

Çalışma Detayları

İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde yürüttükleri çalışmalarda 36 araç ve 47 personel ile görev aldı. Yapılan müdahaleler sırasında yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı ve özellikle kırsal bölgelerde yaşanan ulaşım sorunları giderildi.

Ekiplerin aralıksız süren çalışmaları sonucunda, il merkeziyle bağlantısı olan köylerin tamamında kapalı yol bulunmadığı açıklandı.

Özel İdaresi personeli Yavuz Maraş şu ifadeleri kullandı: Kar yağışıyla birlikte çalışmalar yoğun olarak sürüyor. Kırşehir ile köylerin bağlantı yollarının tamamı açık.

KIRŞEHİR'DE DÜN GECEDEN İTİBAREN BAŞLAYAN VE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASINDA KAPALI YOLLAR AÇILDI.