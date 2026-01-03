Kırşehir'de Soğuk Hava Aktarlara Talebi Artırdı

KIRŞEHİR (İHA)

Kar yağışının durmasının ardından havanın şiddetli şekilde soğuması, vatandaşları aktarlara yöneltti. Hava sıcaklıklarının eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle birlikte sokaklar büyük ölçüde boşalırken, soğuktan korunmak isteyen vatandaşlar çareyi bitki çaylarında buldu.

Özellikle Tarihi Uzun Çarşıda hizmet veren aktarlar, soğuk havaların etkisiyle yoğunluk yaşandığını belirtti. Vatandaşların en çok ısınmaya yardımcı ve bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlere ilgi gösterdiği ifade edildi.

Aktar Osman Kımçak, havaların ciddi şekilde soğumasıyla birlikte talebin arttığını belirterek, "Hava sıcaklıkları eksi 15 dereceyi görünce halk bitki çayları, pekmez ve doğal ürünlerle korunma yollarına yöneldi" dedi.

Aktar Ünsal Gümüş ise soğuk havaların satışlara yansıdığını kaydederek, "Havaların soğumasıyla birlikte bitki çayları, takviye edici gıdalar ve bağışıklık sistemini güçlendirici ürünlerin daha fazla alındığına şahit oluyoruz" diye konuştu.

Ümit Baytemir adlı vatandaş ise soğuklarda sıcak çayla korunmaya çalıştığını ifade etti.

