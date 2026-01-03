DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.871.765,86 -0,4%

Kırşehir'de Soğuk Hava Aktarlara Talebi Artırdı

Kırşehir'de sıcaklıklar eksi 15 dereceye düşünce vatandaşlar ısınmak ve bağışıklığı güçlendirmek için aktarlara, bitki çayları ve doğal ürünlere yöneldi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:18
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:20
Kırşehir'de Soğuk Hava Aktarlara Talebi Artırdı

Kırşehir'de Soğuk Hava Aktarlara Talebi Artırdı

KIRŞEHİR (İHA)

Kar yağışının durmasının ardından havanın şiddetli şekilde soğuması, vatandaşları aktarlara yöneltti. Hava sıcaklıklarının eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle birlikte sokaklar büyük ölçüde boşalırken, soğuktan korunmak isteyen vatandaşlar çareyi bitki çaylarında buldu.

Özellikle Tarihi Uzun Çarşıda hizmet veren aktarlar, soğuk havaların etkisiyle yoğunluk yaşandığını belirtti. Vatandaşların en çok ısınmaya yardımcı ve bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlere ilgi gösterdiği ifade edildi.

Aktar Osman Kımçak, havaların ciddi şekilde soğumasıyla birlikte talebin arttığını belirterek, "Hava sıcaklıkları eksi 15 dereceyi görünce halk bitki çayları, pekmez ve doğal ürünlerle korunma yollarına yöneldi" dedi.

Aktar Ünsal Gümüş ise soğuk havaların satışlara yansıdığını kaydederek, "Havaların soğumasıyla birlikte bitki çayları, takviye edici gıdalar ve bağışıklık sistemini güçlendirici ürünlerin daha fazla alındığına şahit oluyoruz" diye konuştu.

Ümit Baytemir adlı vatandaş ise soğuklarda sıcak çayla korunmaya çalıştığını ifade etti.

KIRŞEHİR’DE KAR YAĞIŞININ DURMASININ ARDINDAN HAVANIN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE SOĞUMASI, VATANDAŞLARI...

KIRŞEHİR’DE KAR YAĞIŞININ DURMASININ ARDINDAN HAVANIN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE SOĞUMASI, VATANDAŞLARI AKTARLARA YÖNELTTİ.

KIRŞEHİR’DE KAR YAĞIŞININ DURMASININ ARDINDAN HAVANIN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE SOĞUMASI, VATANDAŞLARI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da 3,5 Yaşındaki Lavin Greyderle Ambulanstan Hastaneye Taşındı
2
Şırnak'ta Çığ Nedeniyle Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı
3
Malatya Akçadağ'da bin 600 rakımda kar keyfi — Kozluca'da arkadaşların ilginç eğlencesi
4
Kumluca-Kemer Karayolu'nda Heyelan: D-400'e Kayalar Yola Saçıldı
5
Gümüşhane’de Yaban Hayvanlarına Yemleme Seferberliği
6
Van'dan 'Gazze’yi Unutmayın' Çağrısı — Van Filistin’e Destek Platformu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları