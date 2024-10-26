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Kışın Büyüsü: Limni Gölü Tabiat Parkı

Gümüşhane'de kış manzarasıyla büyüleyen Limni Gölü Tabiat Parkı, ziyaretçilerini ağırlamaya hazır.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 14:45
Kışın Büyüsü: Limni Gölü Tabiat Parkı

Karla Kaplanan Limni Gölü Tabiat Parkı Ziyaretçilerini Çekiyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan Limni Gölü Tabiat Parkı, kış mevsimi ile birlikte muhteşem manzaralar sunmaya başladı. Kent merkezinin 45 kilometre uzağında, Zigana Dağı'nın eteklerinde yer alan bu eşsiz krater gölü, çevresindeki sarıçam, ladin ve köknar ormanları ile beyaz bir örtüye büründü.

Tesis Sahibi Yorumları

Tabiat parkındaki işletmenin sahibi Mustafa Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının ardından parkın farklı bir güzellik kazandığını dile getirdi. Mevsimin ilk karının bu yıl daha yoğun düştüğünü belirten Eroğlu, "Gölün karlı görüntüsü bambaşka. Misafirlerimizi, odun ateşinde hazırladığımız çay ile karşılıyoruz. Yiyecek ve içecek servisimiz açık ve hizmet vermeye devam ediyoruz," dedi.

Artan Ziyaretçi Beklentisi

Eroğlu, kar yağışının ardından ziyaretçi sayısında bir artış beklediklerini vurgularken, tabiat parkına giden yolların açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Ziyaretçilerin Düşünceleri

Parkı ziyaret eden Muhammet Öztürk ise, "Kar ile suyun buluşması harika. Donmamış bir göl ve etrafındaki kar manzarası çok hoş. Herkesin burayı görmesi gerektiğini düşünüyorum," şeklinde konuştu. Öztürk, Limni Gölü Tabiat Parkı'nın sakin ve huzurlu atmosferinin insanı dinlendirdiğini de sözlerine ekledi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat Parkı'nın çevresindeki...

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat Parkı'nın çevresindeki sarıçam, ladin ve köknar ormanları yağışla birlikte beyaza büründü.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat Parkı'nın çevresindeki...

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat Parkı'nın çevresindeki sarıçam, ladin ve köknar ormanları yağışla birlikte beyaza büründü.

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