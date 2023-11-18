Kışlık patatesleri filizlenmeden saklamanın formülü! Bunu deneyenin patatesleri aylarca taptaze kalıyor

Kışın patates saklamak için ideal yer bodrumlar olurken bodrumu olmayanlar ise pratik çözüm araştırılıyor. Mutfak dolabında saklamak isteyenler için dolabın en alt bölümü tercih ediliyor. İşte kışın patates saklarken yapılması gerekenler..





PATATES FİLİZLENMEMESİ İÇİN PRATİK ÇÖZÜMLER

-Patateslerin serin ve karanlık bir yerde saklanması önerilirken 10-15 derece arasında sıcaklıklarda en iyi saklama şeklidir.

-Patatesler oksijensiz ortamlarda filizlenirken plastik torba ya da kapta saklanır.

-Patateslerin kuru yerde saklanması tercih edilirken bozulmasının önüne geçer.

-Patateslerin birbiriyle temas halinde hava almazlarsa filizlenme yaşanır. Bu nedenle patateslerin arasında boşluk bırakılması öneriliyor.