Kızılay'dan Düzce'ye Yeni Kan Merkezi Müjdesi

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:51
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:51
DÜZCE (İHA) – Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, kentin ve bölgenin kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Bahçeşehir bölgesinde modern ve yüksek kapasiteli bir kan merkezi kurmak için çalışma yürüteceklerini bildirdi.

3 milyon ünitenin üzerinde bağış ve deprem sonrası toparlanma

Kızılay'ın kan bağışı faaliyetleri ve yeni projeleri hakkında konuşan Halil Aydın, geçen yıl ülke genelinde 3 milyon ünitenin üzerinde kan bağışı toplanarak önemli bir başarı elde edildiğini vurguladı. 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan sıkıntılı sürecin geride kaldığını ifade eden Aydın şöyle dedi:

“Yüzde 10’luk doğrudan kayıp söz konusuydu. Bunun verdiği etkiyle kan stoklarımızda sıkıntılı bir dönemden geçtik ama bu yıl itibariyle Kızılay, 3 milyon ünite kanın üzerine çıkarak ciddi bir başarı elde etti. Aynı şekilde bölge olarak iyi durumdayız. Daha iyisi olabilir mi? Elbette ki daha iyisi hep var. Hedefimiz daha iyisi olsun”

Bahçeşehir'de planlanan bölge kan merkezi

Mevcut kan bankasının kapasitesinin çok daha üzerinde bir tesis planlandığını belirten Halil Aydın, projenin detayları hakkında şu bilgileri paylaştı:

Geçmiş dönemlerde de konuya ilişkin çalışmalar yapıldığını hatırlatan Aydın, Milli Emlak Müdürlüğü üzerinden yer tahsisi konusunda önemli bir aşama kaydettiklerini söyledi. Planlanan noktanın Kalıcı Konutlar bölgesinde olduğunu ve ihtiyaca cevap verebilecek büyüklükte bir alan bulunduğunu aktardı.

Aydın, projenin hayata geçirilmesi için şehir eşrafının desteğiyle bir yardım kampanyası düzenlenmesini ve bölgeye yakışan bir Kan Merkezi inşa edilmesini ümit ettiklerini belirtti.

Yeni merkezin hem Düzce'ye hem de çevre illere hizmet vereceği öğrenildi.

