Kızılay'dan Muradiye'de İyilik Seferberliği

Kızılay gönüllüleri, Van’ın Muradiye ilçesinde zemheri soğuğuna rağmen kapı kapı dolaşarak gıda ve giyim yardımlarını aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:53
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:53
Zemheri soğuğunda kapı kapı yardım

Van’ın Muradiye ilçesinde etkisini artıran zemheri soğuğuna rağmen Kızılay gönüllüleri, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zorlu kış şartlarına aldırış etmeyen gönüllüler, ilçe genelinde kapı kapı dolaşarak gıda ve giyim yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Yapılan çalışmaların, özellikle kış aylarında temel ihtiyaçlara erişimde güçlük yaşayan aileler için büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada: "İlçemizdeki zorlu hava şartlarına rağmen gece gündüz demeden gönüllülerimizle birlikte gıda ve giyim dağıtımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Amacımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bu zorlu süreci daha rahat atlatmalarına katkı sunmaktır"

