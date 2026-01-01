DOLAR
Kızılay Muradiye Şubesi: Engellilere Tekerlekli Sandalye Desteği

Kızılay Muradiye Şubesi, bağışlarla temin edilen tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahibi engelli bireylere ulaştırdı; Ensar’a teslim yapıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 08:47
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 08:47
Bağışlarla sağlanan sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Kızılay Muradiye Şubesi, tekerlekli sandalye ihtiyacı bulunan engelli bireylere yönelik desteklerini sürdürüyor. Bağışçılar tarafından temin edilen sandalyeler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak ilçede umut oluyor.

Selçuk Yay, gönüllüler ve Gümüştepe Mahalle Muhtarı ile birlikte yetim ve özel birey Ensar'a tekerlekli sandalyeyi teslim ettiklerini belirtti.

Selçuk Yay şu ifadeleri kullandı: "Bağışçılarımızın desteğiyle temin edilen tekerlekli sandalyeleri ilçemizde ihtiyacı bulunan tüm özel vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Hayatı onlar için biraz da olsa kolaylaştırmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Artık cadde ve sokaklarda daha rahat dolaşabilecekler. Bu mutluluğu görmek bizleri de çok mutlu ediyor"

Başkan Yay, desteklerinden dolayı tüm bağışçılara teşekkür etti.

Tekerlekli sandalyeyi teslim alan annenin, kendilerine ve çocuğuna verilen destekten dolayı yaşadığı mutluluğu gizleyemediği belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

