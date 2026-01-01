Kızılay Muradiye Şubesi: Engellilere Tekerlekli Sandalye Desteği

Bağışlarla sağlanan sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Kızılay Muradiye Şubesi, tekerlekli sandalye ihtiyacı bulunan engelli bireylere yönelik desteklerini sürdürüyor. Bağışçılar tarafından temin edilen sandalyeler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak ilçede umut oluyor.

Selçuk Yay, gönüllüler ve Gümüştepe Mahalle Muhtarı ile birlikte yetim ve özel birey Ensar'a tekerlekli sandalyeyi teslim ettiklerini belirtti.

Selçuk Yay şu ifadeleri kullandı: "Bağışçılarımızın desteğiyle temin edilen tekerlekli sandalyeleri ilçemizde ihtiyacı bulunan tüm özel vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Hayatı onlar için biraz da olsa kolaylaştırmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Artık cadde ve sokaklarda daha rahat dolaşabilecekler. Bu mutluluğu görmek bizleri de çok mutlu ediyor"

Başkan Yay, desteklerinden dolayı tüm bağışçılara teşekkür etti.

Tekerlekli sandalyeyi teslim alan annenin, kendilerine ve çocuğuna verilen destekten dolayı yaşadığı mutluluğu gizleyemediği belirtildi.

KIZILAY MURADİYE ŞUBESİ, TEKERLEKLİ SANDALYE İHTİYACI BULUNAN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK DESTEKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.