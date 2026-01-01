Malatya'da Hemşire Anneler, Doktor Çocuklarıyla Aynı Hastanede Görev Yapıyor

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Hasan Çalık Devlet Hastanesinde uzun yıllardır görev yapan iki hemşire, doktor olan çocuklarıyla aynı kurumda çalışmanın gururunu yaşıyor.

Başhemşire Fatma Demir ve oğlu Dr. Emre Demir

Başhemşire Fatma Demir, oğlunun bu yıl Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduğunu ve hastanede acil hekimi olarak göreve başladığını belirtti. "Çocuğumla aynı hastanede çalışmak benim için büyük bir gurur" dedi.

Dr. Emre Demir ne dedi?

Meslek seçiminde ailesinin etkisinin büyük olduğunu vurgulayan Dr. Emre Demir, "Çocukluğumdan beri anne ve babamın sağlık sektöründe olması nedeniyle bu ortamda büyüdüm. Hekim olmayı hep istedim. Annemle aynı hastanede görev yapmak hem garip hem de çok gurur verici. Hastaneyi ve personeli tanıdığım için adaptasyon sürecim oldukça hızlı oldu" ifadelerini kullandı.

Ameliyathane hemşiresi Hatice Bozkurt ve kızı Dr. Beyzanur Bozkurt

Hatice Bozkurt, 1998 yılından bu yana Hasan Çalık Devlet Hastanesinde ameliyathane hemşiresi olarak görev yapıyor. Kızı Dr. Beyzanur Bozkurtun aynı hastanenin acil servisinde göreve başlamasının kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. Dr. Beyzanur Bozkurt ise "Doğduğum hastanede annemle birlikte çalışıyor olmak benim için çok özel bir anlam taşıyor. Şu an bu mutluluğu birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

