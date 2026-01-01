DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.764.569,23 0,03%

MHP Sur'dan İhtiyaç Sahiplerine Soba, Mont ve Ayakkabı Yardımı

MHP Sur İlçe Başkanlığı, kış koşullarında ihtiyaç sahibi ailelere soba, mont ve ayakkabı dağıttı; yardımlar ekiplerce evlerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:55
MHP Sur'dan İhtiyaç Sahiplerine Soba, Mont ve Ayakkabı Yardımı

MHP Sur İlçe Başkanlığı İhtiyaç Sahiplerini Yalnız Bırakmıyor

MHP Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin ile MHP Sur Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) İlçe Başkanı Serap Kaya ve teşkilat üyeleri, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kapsamlı bir yardım çalışması gerçekleştirdi.

Soğuk Havalarda Doğrudan Destek

Kış şartlarının ağırlaştığı dönemde yapılan çalışmada, ailelere soba, mont ve ayakkabı dağıtıldı. Yoğun kar yağışına rağmen sürdürülen yardım faaliyetinde ekipler, yardımları bizzat ailelerin evlerine giderek teslim etti. Gerçekleştirilen yardım, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Liderin Selamı ve Teşekkür

Şakir Erdin, bu zorlu kış günlerinde sobaları olmayan ailelere soba ve çocuklarına mont ile ayakkabı dağıttıklarını belirterek, "Liderimiz Devlet Bahçeli’nin selamlarını getirdik. Bizim gücümüz yettiği kadar vatandaşlarımızın yanındayız ve bu zor şartlarda sizin gibi hayatını zor şartlar altında yürüten vatandaşlarımızın yanındayız. Hep birlikte, hep beraberiz" dedi.

Yardımlardan duyduğu mutluluğu dile getiren Emrah Çulfan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederek, "Bu karda, bu kışta bizi düşündüğü için Allah razı olsun ondan. O var oldukça biz güçlü olacağız" ifadelerini kullandı.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) SUR İLÇE BAŞKANI ŞAKİR ERDİN İLE MHP SUR KADIN, AİLE, ÇOCUK VE...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) SUR İLÇE BAŞKANI ŞAKİR ERDİN İLE MHP SUR KADIN, AİLE, ÇOCUK VE ENGELLİ POLİTİKALARI (KAÇEP) İLÇE BAŞKANI SERAP KAYA, BERABERLERİNDEKİ TEŞKİLAT ÜYELERİYLE BİRLİKTE SUR İLÇESİNDE YOKSUL VE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YÖNELİK YARDIM ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) SUR İLÇE BAŞKANI ŞAKİR ERDİN İLE MHP SUR KADIN, AİLE, ÇOCUK VE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta Su Sayaçları İçin 'Don' Uyarısı
2
Malatya'da Hemşire Anneler, Doktor Çocuklarıyla Aynı Hastanede Görev Yapıyor
3
Ardıçlı Gölü Buzla Kaplandı: Erzincan'da Kartpostallık Kış Manzaraları
4
UMKE Gaziantep'te Araçları Kara Saplanınca Yürüyerek Vakaya Ulaştı
5
MHP Sur'dan İhtiyaç Sahiplerine Soba, Mont ve Ayakkabı Yardımı
6
A Jet'ten 60 Yıllık Uçak Tutkunu Atilla Demirbaş'a Anlamlı Jest
7
Şırnak’ta Yüzlerce Sokak Hayvanı Barınaklara Toplandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları