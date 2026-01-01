MHP Sur'dan İhtiyaç Sahiplerine Soba, Mont ve Ayakkabı Yardımı

MHP Sur İlçe Başkanlığı İhtiyaç Sahiplerini Yalnız Bırakmıyor

MHP Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin ile MHP Sur Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) İlçe Başkanı Serap Kaya ve teşkilat üyeleri, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kapsamlı bir yardım çalışması gerçekleştirdi.

Soğuk Havalarda Doğrudan Destek

Kış şartlarının ağırlaştığı dönemde yapılan çalışmada, ailelere soba, mont ve ayakkabı dağıtıldı. Yoğun kar yağışına rağmen sürdürülen yardım faaliyetinde ekipler, yardımları bizzat ailelerin evlerine giderek teslim etti. Gerçekleştirilen yardım, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Liderin Selamı ve Teşekkür

Şakir Erdin, bu zorlu kış günlerinde sobaları olmayan ailelere soba ve çocuklarına mont ile ayakkabı dağıttıklarını belirterek, "Liderimiz Devlet Bahçeli’nin selamlarını getirdik. Bizim gücümüz yettiği kadar vatandaşlarımızın yanındayız ve bu zor şartlarda sizin gibi hayatını zor şartlar altında yürüten vatandaşlarımızın yanındayız. Hep birlikte, hep beraberiz" dedi.

Yardımlardan duyduğu mutluluğu dile getiren Emrah Çulfan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederek, "Bu karda, bu kışta bizi düşündüğü için Allah razı olsun ondan. O var oldukça biz güçlü olacağız" ifadelerini kullandı.

