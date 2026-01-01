DOLAR
Bayburt'ta Su Sayaçları İçin 'Don' Uyarısı

Bayburt'ta gece sıcaklıklarının düşmesiyle su sayaçlarının donma riski uyarısı; sayaçların korunması ve ateş ya da sıcak suyla müdahaleden kaçınılması istendi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 09:57
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:57
Bayburt'ta havaların geceleri aşırı soğumasıyla birlikte su sayaçlarının donabileceği belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.

Yetkililerden uyarı

Konuya ilişkin yapılan uyarıda, soğuk havanın su sayaçlarına zarar verdiği ve soğuğa karşı yalıtımı olmayan sayaçların belirli bir süre kullanılmadığında donduğu dikkat çekildi.

Açıkta bulunan su sayaçlarının koruyucu materyaller ile kaplanması gerektiği belirtilerek, donan sayaçlar ile borulara kesinlikle ateş veya sıcak suyla müdahale edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Mağduriyetin önlenmesi için

Herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamak için su sayaçları ile tesisat borularının soğuktan mutlaka korunması gerektiği kaydedilerek, 'Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de soğuk havaların etkisi hissedilmeye başlandı. Özellikle kar yağışları sonrası düşen hava sıcaklıkları nedeniyle açıkta bulunan su sayaçlarının donma tehlikesi altında kalmakta. Sayaçların ve su tesisatlarının donmaya karşı korunması gerekmektedir' bilgilendirmesine yer verildi.

