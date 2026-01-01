DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.764.569,23 0,03%

A Jet'ten 60 Yıllık Uçak Tutkunu Atilla Demirbaş'a Anlamlı Jest

Elazığlı 73 yaşındaki Atilla Demirbaş, 60 yılda 300'ü aşkın maket koleksiyonuna A Jet'ten gelen iki maketle destek aldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 09:43
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:43
A Jet'ten 60 Yıllık Uçak Tutkunu Atilla Demirbaş'a Anlamlı Jest

A Jet'ten 60 Yıllık Uçak Tutkunu Atilla Demirbaş'a Anlamlı Jest

Elazığ'da yaşayan 73 yaşındaki Atilla Demirbaş, pilot olma hayalini gerçekleştiremeyince çocukluğundan itibaren uçak maketi toplamaya başladı. Yaklaşık 60 yılda 300'ü aşkın maket toplayan Demirbaş'a, A Jet tarafından gönderilen iki maket, koleksiyonuna anlamlı bir katkı sundu.

Demirbaş, devre kaybı nedeniyle pilot olamamasının ardından baba mesleği olan baharatçılıkla uğraştı. İlk uçak maketini 1966 yılında edindi ve yıllar içinde koleksiyonunu genişletti. Birikimi yaklaşık olarak 300'ü aşkın modele ulaştı.

A Jet, Demirbaş'ın koleksiyonunu görünce destek vermeye karar verdi ve kendisine 2 adet maket gönderdi. Hediyeyi alan Demirbaş büyük mutluluk yaşadı ve A Jet yetkililerine teşekkür etti.

Demirbaş'ın duygusal sözleri

"Öncelikle bu hediyeleri bizlere layık görüp gönderen kuruluştaki tüm arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. İnanın beni alıp 1960’lı yıllardaki çocukluğuma götürdünüz. Ayrıca sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Bu işe gönül vermiş herkesin gelip sizi tanımasını isterim. Beğenmemek mümkün değil. Havada uçan her şey benim için en makbul değerdir. Bu modeller de koleksiyonuma mutlaka eklendi. Aynı tipte olmalarına rağmen birebir tam ölçekte olmaları insanı bambaşka duygulara götürüyor"

Teşekkürlerini sıraladı

"Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Dilim dolanıyor, anlatmak istediğim çok şey var ama işin içine uçak girince inanın dilim tutuluyor. Bu mutluluğu tarif etmek kolay değil. A Jet uçakları yıllarca Türk hava sahasında uçtu, hala da uçmaya devam ediyor. Başta kaptan pilotlarımız olmak üzere, kabin ekiplerimize, yer hizmetlerinde çalışan bakımcılarımıza, elektronikçilerimize, bagaj taşıyan emekçi kardeşlerimize ve şu an adını sayamadığım tüm emekçilere Elazığ’dan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Hepsini yürekten selamlıyor, öpüyorum"

AJET, DEVRE KAYBI NEDENİYLE PİLOT OLAMAYAN VE 73 YAŞINDA 300’Ü AŞKIN UÇAK MAKETİ BİRİKTİREN...

AJET, DEVRE KAYBI NEDENİYLE PİLOT OLAMAYAN VE 73 YAŞINDA 300’Ü AŞKIN UÇAK MAKETİ BİRİKTİREN ELAZIĞLI ATİLLA DEMİRBAŞ’A MAKET UÇAK GÖNDERDİ. GÖNDERİLEN MAKETLER, DEMİRBAŞ’IN YILLARDIR SÜRDÜRDÜĞÜ GÖKYÜZÜ TUTKUSUNA ANLAMLI BİR DESTEK OLDU

AJET, DEVRE KAYBI NEDENİYLE PİLOT OLAMAYAN VE 73 YAŞINDA 300’Ü AŞKIN UÇAK MAKETİ BİRİKTİREN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta Su Sayaçları İçin 'Don' Uyarısı
2
Malatya'da Hemşire Anneler, Doktor Çocuklarıyla Aynı Hastanede Görev Yapıyor
3
Ardıçlı Gölü Buzla Kaplandı: Erzincan'da Kartpostallık Kış Manzaraları
4
UMKE Gaziantep'te Araçları Kara Saplanınca Yürüyerek Vakaya Ulaştı
5
MHP Sur'dan İhtiyaç Sahiplerine Soba, Mont ve Ayakkabı Yardımı
6
A Jet'ten 60 Yıllık Uçak Tutkunu Atilla Demirbaş'a Anlamlı Jest
7
Şırnak’ta Yüzlerce Sokak Hayvanı Barınaklara Toplandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları