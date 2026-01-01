A Jet'ten 60 Yıllık Uçak Tutkunu Atilla Demirbaş'a Anlamlı Jest

Elazığ'da yaşayan 73 yaşındaki Atilla Demirbaş, pilot olma hayalini gerçekleştiremeyince çocukluğundan itibaren uçak maketi toplamaya başladı. Yaklaşık 60 yılda 300'ü aşkın maket toplayan Demirbaş'a, A Jet tarafından gönderilen iki maket, koleksiyonuna anlamlı bir katkı sundu.

Demirbaş, devre kaybı nedeniyle pilot olamamasının ardından baba mesleği olan baharatçılıkla uğraştı. İlk uçak maketini 1966 yılında edindi ve yıllar içinde koleksiyonunu genişletti. Birikimi yaklaşık olarak 300'ü aşkın modele ulaştı.

A Jet, Demirbaş'ın koleksiyonunu görünce destek vermeye karar verdi ve kendisine 2 adet maket gönderdi. Hediyeyi alan Demirbaş büyük mutluluk yaşadı ve A Jet yetkililerine teşekkür etti.

Demirbaş'ın duygusal sözleri

"Öncelikle bu hediyeleri bizlere layık görüp gönderen kuruluştaki tüm arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. İnanın beni alıp 1960’lı yıllardaki çocukluğuma götürdünüz. Ayrıca sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Bu işe gönül vermiş herkesin gelip sizi tanımasını isterim. Beğenmemek mümkün değil. Havada uçan her şey benim için en makbul değerdir. Bu modeller de koleksiyonuma mutlaka eklendi. Aynı tipte olmalarına rağmen birebir tam ölçekte olmaları insanı bambaşka duygulara götürüyor"

Teşekkürlerini sıraladı

"Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Dilim dolanıyor, anlatmak istediğim çok şey var ama işin içine uçak girince inanın dilim tutuluyor. Bu mutluluğu tarif etmek kolay değil. A Jet uçakları yıllarca Türk hava sahasında uçtu, hala da uçmaya devam ediyor. Başta kaptan pilotlarımız olmak üzere, kabin ekiplerimize, yer hizmetlerinde çalışan bakımcılarımıza, elektronikçilerimize, bagaj taşıyan emekçi kardeşlerimize ve şu an adını sayamadığım tüm emekçilere Elazığ’dan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Hepsini yürekten selamlıyor, öpüyorum"

