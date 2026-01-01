Tunceli'de Kar ve Yılbaşı Tatili Çocuklara Neşe Getirdi

Yoğun kar yağışı okullara ara getirdi, çocuklar sokaklarda eğlendi

Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve yılbaşı tatili nedeniyle okullara verilen ara, kent genelinde çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Beyaza bürünen sokaklarda arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuklar, tatilin tadını çıkarırken okulların tatil edilmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Soğuk havaya rağmen yüzlerden eksik olmayan gülümsemeler, yılbaşı tatilinin en renkli karelerini oluşturdu.

Okulların tatil olmasına sevindiklerini söyleyen Serçiyan İrencin, "Okullarımız tatil oldu çok mutluyuz. Okullara ara verdiği için Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Zaten bu karda kışta da okula gidilmezdi. Arkadaşlarımla birlikte çok güzel eğleniyoruz" dedi.

Anıl Taşdemir ise 2 Şubat Cuma gününün de tatil olmasını istediğini belirterek, "Çok güzel hissediyorum. Okulların tatil olması da çok güzel. İyi ki tatil oldu, inşallah Cuma günü de tatil olur" dedi.

Diğer çocuk Mira Özbek ise tatil olmasının mükemmel olduğunu söyledi.

