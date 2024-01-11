Kızılay son dakika yeni personel alımını duyurdu! Lise, üniversite mezunlarına müjde

Türkiye'nin önde gelen yardım kuruluşlarından biri olan Kızılay, 3 Ocak'ta gerçekleştireceği yeni personel alımlarıyla büyümesine devam ediyor. Detaylar haberimizde...

Kızılay son dakika yeni personel alımını duyurdu! Lise, üniversite mezunlarına müjde
Yayın Tarihi:

Kızılay'dan 2024'ün ilk çeyreğinde önemli bir duyuru geldi! Türkiye'nin öncü yardım kuruluşu, 3 Ocak'ta yayımladığı personel alım ilanları ile yeni çalışma arkadaşlarını arıyor. Kızılay Kariyer Adresi üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, başvurular internet üzerinden alınmaya başlanmış durumda.

KIZILAY PERSONEL ALIM İLANINI DUYURDU

İŞ İLAN

Yayımlanan ilanlar arasında yer alan pozisyonlara dair detaylar şu şekilde:

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşire

- Lise ve Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

- En az 2 yıl deneyime sahip,

- Hasta bakımı planlama ve uygulama becerilerine hakim,

- Hasta güvenliği odaklı çalışan,

- Olumlu iletişim becerilerine sahip, ekip çalışmasına yatkın,

- İstanbul'da ikamet eden.

Biyomedikal Uzman

- Biyomedikal Mühendisliği veya Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü mezunu,

- Sağlık sektöründe en az 2 yıl deneyimli,

- Cihaz bakımlarının durum raporlamalarında tecrübe sahibi,

- Kalibrasyon ve güvenlik denetimleri alanında yetkin,

- MS Office programlarına hakim,

- Ekip çalışmasına yatkın, esnek çalışma saatlerine uyumlu,

- Askerlik görevini tamamlamış (erkek adaylar için),

- Aktif araç kullanabilen.

Başvurular, https://basvuru.kizilaykariyer.com/jobs web sitesi üzerinden online olarak alınmakta. İlginizi çeken ve kriterlere uygun gördüğünüz pozisyonlar için başvurularınızı hemen yapabilirsiniz. 

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