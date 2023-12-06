Kızılay yeni kadrolar açtı! Çok sayıda personel alımı yapacak: KPSS puanına gerek dahi yok

Kızılay, kurulduğu günden bu zamana kadar duyarlılıkla liderikle işinin başında dururken kadrolarını genişletmeye devam ediyor. İş arayanlara umut olurken hangi kadrolar üzerinde alım yapılacağı bilgisi verildi. İşte başvuru şartları ve tüm detaylar...

KADRO ALIM LİSTESİ

1. Proje Sorumlusu (PRJS - 2023)

2. Bütçe Raporlama Uzmanı (BRU - 2023)

3. Bakım Onarım Teknikeri

4. Psikolog (PSK - OKS2023)

5. SATIŞ UZMANI TRABZON (KIZILAY YATIRIM A.Ş.) (SUT622)

6. SATIŞ UZMANI İZMİR (KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) (SUİ622)

7. SATIŞ MÜDÜRÜ (KIZILAY YATIRIM A.Ş.) (SM622)

8. Proje Yönetimi Uzmanı (Kızılay Yatırım A.Ş.) ((PYU1023))

9. Sözleşme Yönetimi Uzmanı (Kızılay Yatırım A.Ş.) ((SYU1023))

10. MALİYET MUHASEBESİ UZMANI ( ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) (MMU0622)

11. SATIN ALMA UZMANI (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) (SAU0622)

12. Makine Bakım Teknikeri (İçecek A.Ş.) (0510MBT)

13. Evde Bakım Hemşiresi (Sağlık A.Ş.) (1509EBH)

14. İç Hastalıkları Uzmanı (Dahiliye Uzmanı) (Sağlık A.Ş.) (İHU1409)

15. Uluslararası Hasta Hizmetleri Saha Yetkilisi (Sağlık A.Ş.) (UHY0723)

16. Uluslararası Rus-Bdt Bölgesi Sorumlusu (UPR0723)





ALIM YAPILACAK İLLER

Gaziantep

Ankara

Afyonkarahisar

Trabzon

İzmir

İstanbul

Erzincan

GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

-Minimum eğitim seviyesinde olmak

-Bazı pozisyonlar için deneyimin olması

-Sosyal hizmet odaklı kuruluşlarda personellerle etkili iletişim

-Ekip çalışmasına uygunluk

-Sağlık durumunun elverişli olması

-İş ya da eğitim yerlerinden referans mektubunun alınması