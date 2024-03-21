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Kızılay yeni personellerini arıyor! O kadrolarda yer açıldı: Başvurular başladı

Kızılay 11 kadroda alım ilanını duyurdu! İşte başvuru koşullarına ilişkin detaylar...

Yayın Tarihi: 21.03.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 10:37
Kızılay yeni personellerini arıyor! O kadrolarda yer açıldı: Başvurular başladı

Türk Kızılayı, çeşitli alanlarda işe alım yapmak üzere harekete geçti. Kızılay'ın resmi kariyer sayfasında yayımlanan duyurulara göre, uluslararası bölge uzmanı, dijital medya uzmanı ve stratejik iletişim uzmanı gibi önemli pozisyonlar için personel arayışı bulunmaktadır. Ayrıca, sağlık sektöründe görev alacak hemşirelerden, doktorlara, grafik tasarım uzmanlarından çağrı merkezi operatörlerine kadar geniş bir yelpazede iş imkanları sunulmaktadır.

Uluslararası arenada faaliyet göstermek isteyen adaylar için öne çıkan pozisyonlardan biri olan uluslararası bölge uzmanı için tercihen uluslararası ilişkiler veya siyaset bilimi lisans mezunu olmak gerekmektedir. Bu pozisyonda çalışacak adaylardan Fransızca ve İngilizce dil bilgisi talep edilirken, en az 2 yıl deneyim şartı aranmaktadır.

Dijital medya uzmanı pozisyonunda ise adaylardan kurumsal sosyal medya yönetimi bilgisine sahip olmaları ve dijital pazarlama alanında deneyim sahibi olmaları beklenmektedir. Benzer şekilde, stratejik iletişim uzmanı pozisyonunda da iletişim stratejilerini belirleme ve uygulama konularında deneyim aranmaktadır.

kızılay personel alımı

Kızılay, işe alım sürecinde eşitlik ilkesine önem vererek, nitelikli adayların başvurularını beklemektedir. Başvuru yapacak adaylar, belirtilen şartları karşılamaları ve Kızılay'ın kariyer sayfası üzerinden hesap oluşturmaları gerekmektedir.

Kamuya ve özel sektöre iş imkanları konusunda güncel bilgi sahibi olmak isteyenler için Kariyer Bankası mobil uygulaması önerilmektedir. Başvuruların son tarihleri ve pozisyonlara ilişkin detaylı bilgiler için adayların Kızılay'ın resmi kariyer sayfasını ziyaret etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.

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