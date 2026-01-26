Kızılırmak Dondu: Gemerek'te Eskimo Usulü Balık Avı

Sivas'ta buz tutan nehirde ilginç av

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Soner Şentürk, Türkiye’nin en uzun nehri olan ve Sivas’tan doğarak Karadeniz’e dökülen Kızılırmakın üzerinde yürüyerek buz tutan yüzeyi kırdı ve balık avladı.

Şentürk, kırdığı kısımdan su altındaki balıklara yem atıp, balıkları eliyle avladı. Eskimo usulü balık avı anları görüntülendi.

Şentürk'ün açıklaması şöyle: "Burası Kızılırmak. Şu anda bulunduğum yer Kızılırmak’ın üstü. Buzu kırdık ve içerisinden balıkları elimizle aldık. Bu mevsimde balıklar çok lezzetli oluyor. Herkese tavsiye ederiz. Ama buzu kırmayı bilmek gerekiyor. Bilmeden üzerine çıkmak çok tehlikeli"

