Kızılırmak Dondu: Gemerek'te Eskimo Usulü Balık Avı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Soner Şentürk, buz tutan Kızılırmak'ta eskimo usulüyle buz kırıp balık avladı; balıkların bu dönemde çok lezzetli olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:46
Sivas'ta buz tutan nehirde ilginç av

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Soner Şentürk, Türkiye’nin en uzun nehri olan ve Sivas’tan doğarak Karadeniz’e dökülen Kızılırmakın üzerinde yürüyerek buz tutan yüzeyi kırdı ve balık avladı.

Şentürk, kırdığı kısımdan su altındaki balıklara yem atıp, balıkları eliyle avladı. Eskimo usulü balık avı anları görüntülendi.

Şentürk'ün açıklaması şöyle: "Burası Kızılırmak. Şu anda bulunduğum yer Kızılırmak’ın üstü. Buzu kırdık ve içerisinden balıkları elimizle aldık. Bu mevsimde balıklar çok lezzetli oluyor. Herkese tavsiye ederiz. Ama buzu kırmayı bilmek gerekiyor. Bilmeden üzerine çıkmak çok tehlikeli"

