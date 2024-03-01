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Koç ve Yükselen Koçlar, Mart ayında sizi neler bekliyor? Tutulmalar, evlilik ve ortaklık!

Koç burcu ve yükseleni Koç olanlar, Mart ayında kaderin sürprizlerine hazır olun. Hayatınızda büyük değişimler yaşanacak. Tutulmalar, evlilik ve ortaklık konularını etkileyecek.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 12:58
Koç ve Yükselen Koçlar, Mart ayında sizi neler bekliyor? Tutulmalar, evlilik ve ortaklık!

Koç Burcu ve Yükseleni Koç Olanlar

Astrolog Ayşe Aslan: 10 Mart'ta Balık burcunda bir yeni ay oluşacak. Bu yeni ay, sizin 12. evinize denk geliyor. Bu durumu, kaderin size bir sürpriz hazırladığı şeklinde yorumlayabiliriz. Kader, belki de kariyerinizde veya hayatınızda büyük değişiklikler yapmanız için size bir ilham veriyor. Sanki birileri kulağınıza bir şeyler fısıldıyor. Kaderin, hayatınızdaki büyük değişikliklerin ilk adımlarını atmanızı istediği hissiyatı oluşuyor.

Yeni Ayın Etkileri

Özellikle haritanızda 20 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa, bu yeni aydan direkt etki alacaksınız. Bildiğiniz gibi, Koç-Terazi aksında tutulmalar gerçekleşti ve hala devam ediyor. Bu yıl boyunca, hayat sizi güçlendirmeye çalışıyor. Hayatınızı düzene sokmak ve tekrar enerjik halinize geri dönmek istiyor. Ancak, Satürn'ün 12. evinizde olması nedeniyle, bazı durumlarda hareket edemiyorsunuz gibi hissedebilirsiniz. Ancak, kaderin sizin için bir planı olduğunu unutmayın.

10 Mart'taki Yeni Ay

10 Mart'taki Balık burcundaki yeni ay, hayatınızdaki her türlü fedakarlık veya problem durumunda size bir ilham ışığı yaratıyor. Bu yeni ay, bu durumu oldukça destekliyor.

25 Mart'taki Ay Tutulması

25 Mart'ta Terazi burcunda, Terazi'nin 5 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu ay tutulması, sizin 7. evinizde yaşanacak. Koç-Terazi aksındaki bu tutulma aksları, sizin 1 ve 7. evlerinizde, yani evlilik ve ortaklık evinizde gerçekleşecek. Sorunlu evliliklerle ilgili ciddi bir değişim enerjisine gireceksiniz. Karşı taraf, bu durumu bırakmak istemeyecek ve farklı bahaneler üretecek.

Tutulma Enerjileri

Tutulma enerjileri, Nisan'da da gerçekleşecek olan Koç burcundaki enerjiyle beraber, artık oradaki patlama noktasında yaşayacağız. Mart ayında, bunun ön ayak sesleri olduğunu söyleyebiliriz. Kısacası, sorunlu evlilikler ve ilişkiler bitiyor. Açık düşmanlarınızın manipülasyonlarından artık sıkıldık ve kurtulmak istiyoruz.

Hayatımız İçin Büyük Adımlar

Bu tutulma enerjisi, kendi hayatımız, kariyerimiz ve huzurumuz için belki de en büyük adımları atmamızı sağlayacak. Hayatımızda biri yoksa, o zaman hayatımıza hızlıca birinin girmesi veya evlilik teklif etmek mümkün olabilir. Ortaklıklar konusunda da, ortağımız varsa ve problemliyse, bu durumlar bitebilir. Hiç ortağımız yoksa, o zaman hayat bize belki de bir ortak gönderiyor olabilir.

Hayat, gitmeniz gereken yere karşınıza çıkan fırsatlara oldukça açık olmanızı istiyor. Bu dönemde durmak yok. Herhangi bir problem veya ayağınıza pranga bağlanmış gibi birilerinin ayağınızdan tutup "Hayır, gidemezsin, yapamazsın ya da başaramazsın" gibi manipülasyonlara maruz kalabilirsiniz. Ancak, siz artık ne istediğinizi bilen bir konumda olacaksınız. Nisan ayındaki tutulma, Kuzey Yay düğümüyle o kadar yakın bir derecede olacak ki, tam bir Koç gibi masaya yumruğunuzu vurup "Bu benim hayatım" dediğiniz bir karakter sergileyeceksiniz. Bu ayda, karşınızdakileri ikna etmek için biraz çabaladığınız bir dönem olabilir. Özellikle 5 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa, bunlardan en çok sizler etkileneceksiniz. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Ben umutluyum. Çünkü Koç, durdurulamaz bir enerjidir. Enerjinizi sömüren insanlardan artık biraz uzaklaşıp onları ikna edip kendi yolumuza gitmemiz gerektiğini fark etmeliyiz. Umarım her şey gönlünüzce olur.

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