Kocaeli Büyükşehir'den 2025'te 4 Bin Ücretsiz Hasta Karyolası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025'te ihtiyaç sahibi 4 bin vatandaşa ücretsiz hasta karyolası ve binlerce bakım ekipmanı sağladı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 14:27
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2025’te 4 bin hasta karyolası dağıttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yatağa bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik sosyal destek çalışmalarını 2025 yılında da sürdürdü. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen program kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz hasta karyolası ve bakım ekipmanları temin edildi.

Programı yürüten birim ve amaç

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen programla, yatağa bağımlı bireylerin ev ortamında bakım süreçlerinin kolaylaştırılması hedeflendi. Destekler, hem hasta konforunu artırmayı hem de bakım veren ailelerin ekipmana erişimini kolaylaştırmayı amaçladı.

Dağıtım detayları

2025 yılı içinde toplam 4 bin adet hasta karyolası ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Bunun yanı sıra, hastaların yatak içi kullanımını kolaylaştırmak amacıyla 182 adet yemek masası ve 129 adet taşınabilir tuvalet aparatı dağıtıldı.

Ayrıca yatağa bağımlı bireylerin kullanımına yönelik 2 bin 850 adet pike ve nevresim takımı vatandaşlara teslim edildi. Taşınabilir tuvalet aparatları, ev ortamında hijyen koşullarının sağlanmasına katkı sağlamak üzere dağıtıldı.

2022 yılından bu yana devam eden destek programı kapsamında, ihtiyaç tespitlerine göre ekipman temini yapılmaya devam ediyor.

