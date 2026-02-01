Kocaeli'de 29 Ocak Milli Direniş Günü: Batı Trakya İçin Yürüyüş

Kocaeli'de 29 Ocak Milli Direniş Günü'nde Batı Trakya İçin Yürüyüş

Kocaeli'de, Batı Trakya Türklerinin milli kimlik direnişinin sembolü olan 29 Ocak Milli Direniş Günü anısına düzenlenen program ve yürüyüşe protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi tarafından Antikkapı'da başlatıldı.

Program ve konuşmalar

Programda söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dr. Sadık Ahmet ve dava arkadaşlarını rahmetle andı. Büyükakın, milli kimlik meselesini hafıza ve varlık davası olarak tanımlayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"En önemli konu, milli kimlik meselesi. Aslında kimlik hafızadır. Kimlik kaybı, hafızanın yitimidir. Hafızası olmayan bir insan neyse, milli kimliği olmayan insan da odur. Milli kimlik yok edildiğinde varlığınız yok edilmiş demektir. Siz orada olamadığınız gün biz de burada yokuz demektir. Neden biliyor musunuz? Orada Türk kalmadığı gün, kimlik kalmamıştır. Orada kimlik kalmadığı gün de burada hassasiyet duyarlılık kalmamış demektir. Burası da bitmiştir. Milletlerin yok oluşu, kimliklerin yok oluşu ile başlar. Bütün yıkımların özünde bu vardır. Kimlik, ortak değerler yok olduktan sonra gerisi hikayedir. Onun için Batı Trakya’daki milli kimlik davası bizim öz vatandaki varlık davamız ile aynıdır. Bizler bu şuurla bakıyoruz"

İftar ve ekonomik destek taahhütleri

Büyükakın, Türkiye Cumhuriyeti olarak Batı Trakya'da faaliyetleri sürdürme kararlılığında olduklarını belirterek, bu Ramazan ayında Batı Trakya'daki 10 yerde iftar programı düzenleyeceklerini, talep olması halinde sayıyı 30'a çıkarabileceklerini açıkladı. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bölgede tarımsal faaliyetlere destek verileceğini, ekonomik güçlenmenin kimlik mücadelesi için hayati olduğunu vurguladı.

Diğer konuşmacılar

Vali İlhami Aktaş, 29 Ocak'ın yalnızca bir tarih olmadığını, gönül coğrafyasındaki bağların süreceğini belirterek, "Biz büyük bir milletin fertleriyiz. Gönül coğrafyamızda bacalar tüttüğü müddetçe, biz bir millet olarak ayakta kalmaya devam edeceğiz" dedi.

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa ise 1980-1988 döneminde Batı Trakya Türkleri'nin haklarına yönelik darbeleri anlattı ve özellikle 1987 öncesinde Yunanistan yargısının aldığı "Batı Trakya’da Türk yoktur" kararının en önemli darbe olduğunu vurguladı. Trampa, 1988'de başlayan direnişin toplumsal hafızayı koruduğunu, 29 Ocak bilincinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Dernek temsilcileri de konuşmalarında 29 Ocak'ın önemine dikkat çekti, Batı Trakya'daki kimlik mücadelesinin sürdüğünü belirttiler.

Yürüyüş ve anıt ziyareti

Konuşmaların ardından protokol ve katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla Antikkapı-Cumhuriyet Bulvarı güzergahında yürüdü. Yürüyüş, Fevziye Cami yanındaki Milli Kimlik ve Direniş Anıtında sona erdi. Güzergah boyunca vatandaşlar alkışlarla yürüyüşe destek verdi; anıta karanfil bırakıldı ve dualar okundu.

Katılımcılar

Programa Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanı Zülgaip Akkuş, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, TİKA Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk, İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti Başkanı Ozan Ahmetoğlu, batı Trakya dernekleri temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KOCAELİ'DE, BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN MİLLİ KİMLİK DİRENİŞİNİN SİMGESİ OLAN "29 OCAK MİLLİ DİRENİŞ GÜNÜ" DOLAYISIYLA ANMA PROGRAMI VE YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. PROGRAMDA, BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN DİRENİŞİ ANILDI, VATANDAŞLAR ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜ.