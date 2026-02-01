Iğdır’ın Üreten Kadınları Gıdada Standarda Kavuşuyor

Sözleşme imzalandı: Teknik destekle üretim ve kalite yükselecek

Serhat Kalkınma Ajansının 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan Iğdır’ın Üreten Kadınları ve Gıda Üretiminde Standardizasyon Projesi için sözleşme imzalandı. İmzalar, Ajans Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Arslan ve Genel Sekreter Gökçen Turan arasında atıldı.

Proje, S.S. Girişimci Kadınlar Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretilecek ürünlerin güvenilir, standartlara ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde hazırlanmasını hedefliyor. Çalışma, Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda yürütülecek ve kooperatifin üretim tesisinde görevlendirilecek bir gıda mühendisi teknik danışmanlık sağlayacak.

Danışmanlık hizmeti dört ay sürecek. Bu süreçte kooperatif üyelerine üretim süreçlerinin standardizasyonu, hijyen koşullarının iyileştirilmesi ve gıda mevzuatına uyum konularında uygulamalı eğitim ve rehberlik verilecek.

Proje faaliyetlerinin sonunda, 5 ürün için gıda tebliğlerine uygun üretim süreçlerinin oluşturulması planlanıyor. Böylece kadın girişimcilerin üretim kapasitesinin ve ürün kalitesinin artırılması hedefleniyor.

IĞDIR’DA KADIN EMEĞİ STANDARTLA BULUŞUYOR(KARS-İHA)