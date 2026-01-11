Kocaeli'de 77 Yaşındaki Senem Murat'a İlk Doğum Günü Sürprizi

Kocaeli'de Alzheimer Yaşam Merkezi'nde Senem Murat'ın 77. yaş günü, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin sürpriziyle hayatındaki ilk doğum günü kutlaması oldu.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 14:29
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 14:29
Kocaeli'de 77 Yaşındaki Senem Murat'a İlk Doğum Günü Sürprizi

Kocaeli'de 77 Yaşındaki Senem Murat'a İlk Doğum Günü Sürprizi

Kocaeli'de Alzheimer Yaşam Merkezi'nde hizmet alan Senem Murat için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. 77. yaş gününü, hayatında ilk kez kutlayan Murat için hazırlanan sürpriz organizasyon duygulu anlara sahne oldu.

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nden el emeği kutlama

Etkinlik, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin hazırladığı sürpriz ile gerçekleştirildi. Öğrencilerin kendi elleriyle hazırladığı pasta eşliğinde yapılan kutlama, katılımcılarda sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturdu.

Merkezin ev sahipliği ve organizasyon

Program, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Alzheimer Yaşam Merkezi'nde düzenlendi. Senem Murat'ın daha önce hiç yaşamadığı bu ilk doğum günü kutlaması, merkezde gerçekleştirilen etkinliklerle son buldu.

Organizasyon, hem Murat hem de etkinliğe katılanlar için unutulmaz bir anıya dönüştü; gönüllü öğrencilerin katkısı ve merkezin sağladığı ev sahipliği dikkat çekti.

KOCAELİ’DE ALZHEİMER YAŞAM MERKEZİ’NDE HİZMET ALAN SENEM MURAT’IN 77. YAŞ GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR...

KOCAELİ’DE ALZHEİMER YAŞAM MERKEZİ’NDE HİZMET ALAN SENEM MURAT’IN 77. YAŞ GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR ETKİNLİK DÜZENLENDİ. GONCA ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLADIĞI SÜRPRİZ, SENEM MURAT’IN HAYATINDAKİ İLK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI OLDU.

KOCAELİ’DE ALZHEİMER YAŞAM MERKEZİ’NDE HİZMET ALAN SENEM MURAT’IN 77. YAŞ GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası'nda Domuz Sürüleri Şehir Merkezini Mesken Tuttu
2
Erzurum'da 71 Öğrencinin Hafızlık Gururu
3
Ölüdeniz’in Rengi Değişti: Sağanak Kahverengi Su Getirdi
4
Osmangazi95: Osmangazi Belediyesi'nden Anne ve Bebeklere Erken Çocukluk Desteği
5
Kırklareli'de Pazar Sabah Namazı Buluşması: Vali Uğur Turan İstasyon Mahallesi Ulu Camii'nde
6
Kulp'ta kış sertleşti: Sis ve kar ulaşımı etkiledi
7
Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Hasan Bayram 26 Yıldır Güven Tazeledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları