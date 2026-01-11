Kocaeli'de 77 Yaşındaki Senem Murat'a İlk Doğum Günü Sürprizi

Kocaeli'de Alzheimer Yaşam Merkezi'nde hizmet alan Senem Murat için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. 77. yaş gününü, hayatında ilk kez kutlayan Murat için hazırlanan sürpriz organizasyon duygulu anlara sahne oldu.

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nden el emeği kutlama

Etkinlik, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin hazırladığı sürpriz ile gerçekleştirildi. Öğrencilerin kendi elleriyle hazırladığı pasta eşliğinde yapılan kutlama, katılımcılarda sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturdu.

Merkezin ev sahipliği ve organizasyon

Program, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Alzheimer Yaşam Merkezi'nde düzenlendi. Senem Murat'ın daha önce hiç yaşamadığı bu ilk doğum günü kutlaması, merkezde gerçekleştirilen etkinliklerle son buldu.

Organizasyon, hem Murat hem de etkinliğe katılanlar için unutulmaz bir anıya dönüştü; gönüllü öğrencilerin katkısı ve merkezin sağladığı ev sahipliği dikkat çekti.

