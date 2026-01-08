Kocaeli'de Fotokapan Görüntüsü: Geyik Su Keyfi

Kocaeli ormanlarında fotokapana yansıyan görüntüde bir geyiğin su birikintisinde dinlenip serinlediği anlar yer aldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:39
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:56
Kocaeli'de Fotokapan Görüntüsü: Geyik Su Keyfi

Kocaeli'de Fotokapan Görüntüsü: Geyik Su Keyfi

Ormanlık alanda yaban hayatı izleme çalışmalarından dikkat çeken kareler

Kocaelinin ormanlık bölgelerinde yürütülen yaban hayatını izleme çalışmaları sırasında yerleştirilen fotokapan, bir geyiğin su birikintisine girip serinlediği anları kaydetti.

Görüntülerde; su birikintisinin kenarına gelen geyiğin önce ön bacaklarıyla suya temas ederek çevreyi kontrol ettiği, ortamın güvenli olduğundan emin olunca da ön ve arka bacaklarını bükerek suyun içine oturduğu anlar net biçimde görülüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaban hayatına dair bu doğal kesidi sosyal medya hesabından paylaştı. DKMP tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yaban hayatından oldukça doğal bir kesit. Duş almak için hazırlanan zarif geyik, gözlerden uzak olduğundan emin olduktan sonra kendini suyun serinliğine bırakıyor; yorgunluğunu atınca da güne kaldığı yerden devam ediyor."

Fotokapanlar, yaban hayatının korunması ve takibi amacıyla bölgeye yerleştiriliyor ve bölgedeki hayvan popülasyonu ve davranışları hakkında önemli veriler sunmaya devam ediyor.

KOCAELİ'NİN ORMANLIK BÖLGELERİNDE YÜRÜTÜLEN YABAN HAYATINI İZLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, BİR...

KOCAELİ'NİN ORMANLIK BÖLGELERİNDE YÜRÜTÜLEN YABAN HAYATINI İZLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, BİR GEYİĞİN SU BİRİKİNTİSİNE GİRDİĞİ ANLAR FOTOKAPANA YANSIDI.

KOCAELİ'NİN ORMANLIK BÖLGELERİNDE YÜRÜTÜLEN YABAN HAYATINI İZLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, BİR...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de yaban domuzu sürüsü yol geçişi cep telefonuyla kaydedildi
2
Elazığ'da Kadın Kooperatifleri Güçlendiriliyor: 2026 İş Planı Hazır
3
İzmir’de kritik uyarı: Deniz suyu 50-60 yılda Basmane’ye ulaşabilir
4
Başkan Tanju Özcan Kâbe’de Bolu İçin Kar Duası Yaptı: "Dualarım Kabul Oldu"
5
Eskişehir'de Asker Mehmetcan Aytekin Annesini Sürpriz Ziyarette Duygulandırdı
6
Gaziantep'te Abdülhadi Çelik Üst Geçidi Hizmete Açıldı
7
Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Atmalı Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları