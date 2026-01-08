Kocaeli'de Fotokapan Görüntüsü: Geyik Su Keyfi

Ormanlık alanda yaban hayatı izleme çalışmalarından dikkat çeken kareler

Kocaelinin ormanlık bölgelerinde yürütülen yaban hayatını izleme çalışmaları sırasında yerleştirilen fotokapan, bir geyiğin su birikintisine girip serinlediği anları kaydetti.

Görüntülerde; su birikintisinin kenarına gelen geyiğin önce ön bacaklarıyla suya temas ederek çevreyi kontrol ettiği, ortamın güvenli olduğundan emin olunca da ön ve arka bacaklarını bükerek suyun içine oturduğu anlar net biçimde görülüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaban hayatına dair bu doğal kesidi sosyal medya hesabından paylaştı. DKMP tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yaban hayatından oldukça doğal bir kesit. Duş almak için hazırlanan zarif geyik, gözlerden uzak olduğundan emin olduktan sonra kendini suyun serinliğine bırakıyor; yorgunluğunu atınca da güne kaldığı yerden devam ediyor."

Fotokapanlar, yaban hayatının korunması ve takibi amacıyla bölgeye yerleştiriliyor ve bölgedeki hayvan popülasyonu ve davranışları hakkında önemli veriler sunmaya devam ediyor.

KOCAELİ'NİN ORMANLIK BÖLGELERİNDE YÜRÜTÜLEN YABAN HAYATINI İZLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, BİR GEYİĞİN SU BİRİKİNTİSİNE GİRDİĞİ ANLAR FOTOKAPANA YANSIDI.