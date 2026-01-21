Kocaeli'de Kaldırımlar Robotik Araçlarla Kardan Temizleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde uzaktan kumandalı robotik araçlarla kaldırımları kardan temizledi; dar alanlarda güvenli yaya geçişi sağlandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:47
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin uzaktan kumandalı kar temizleme çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında kaldırımları uzaktan kumandalı robotik araçlarla temizledi. Çalışma, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde yürütüldü.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki A Takımı ve Yol Bakım Timi, özellikle büyük iş makinelerinin giremediği dar alanlarda ve yaya kaldırımlarında kar küreme aparatı takılan uzaktan kumandalı robotları kullandı.

Personel tarafından kumanda edilen kompakt yapılı araçlar, yoğun yaya trafiğinin olduğu bölgelerde kar birikintilerini temizleyerek güvenli geçiş alanı oluşturdu.

Robotik sistemlerin, kış aylarının dışında yol kenarlarındaki V kanallarının temizliği ve çalı kesme çalışmalarında da kullanıldığı belirtildi.

