Kocaeli’de Kar Etkili: Kartepe’de 60 Santimetre, Hava Eksi 9

Kocaeli’de gece başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı; Kartepe’de kar 60 cm, sıcaklık eksi 9 dereceye düştü. Bin 200 personel ve 354 araçla karla mücadele sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:44
Kocaeli’de kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah itibarıyla kentin yüksek kesimlerinde yoğun etkisini gösterdi. Kartepe’de kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken, bölgedeki soğuk hava nedeniyle hava sıcaklığı eksi 9 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji uyarıları ve yağışın seyri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından başlayan yağış; gece boyunca aralıklarla devam etti ve özellikle kış turizmiyle öne çıkan Kartepe bölgesinde etkisini artırdı.

Karla mücadelede geniş çaplı seferberlik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını Bin 200 personel ve 354 araç-iş makinesi ile sürdürüyor. Ekipler, çalışmalarını yalnızca ana karayollarında değil; köprüler, üst geçitler, hastane ve durak önleri gibi vatandaşların yoğun kullandığı noktalarda da aralıksız yürütüyor.

Kar küreme ve tuzlama araçları sabaha kadar ara vermeden çalıştı ve trafikte hazırlıksız kalarak yolda kalan sürücülere yardım sağlandı. Ana arterler açık tutulurken, sabah işe gidecek vatandaşların kullandığı durak önleri, kaldırımlar ve yaya geçişlerinde solüsyon ve tuzlama uygulamalarıyla buzlanmanın önüne geçildi.

