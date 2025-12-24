DOLAR
Kocaeli’de Kartpostallık Sis Manzarası

Kocaeli’de sabah etkili yoğun sis, yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu; görüş azaldı, sürücüler sis farı kullandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 10:58
Sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili oldu

Kocaeli’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, özellikle kentin yüksek kesimlerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, sis tabakasının yüksek kesimleri beyaz bir örtü gibi kaplamasıyla görsel şölen yaşandı. Kentin mimarisi ve doğasıyla birleşen sis bulutları, seyirlik görüntüler ortaya çıkardı.

Görüş ve trafik

Sisin etkisiyle görüş mesafesinin yer yer azaldığı bölgelerde sürücüler, sis farlarını yakarak kontrollü şekilde ilerledi. Trafik akışının yavaşladığı noktalarda ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Havadan görüntüler

Yoğun sis manzarası, dron ve havadan çekimlerle de kaydedilerek kentin farklı noktalarına yayılan beyaz örtünün etkileyici panoramasını gözler önüne serdi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

