Kocaeli’de Kartpostallık Sis Manzarası
Sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili oldu
Kocaeli’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, özellikle kentin yüksek kesimlerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, sis tabakasının yüksek kesimleri beyaz bir örtü gibi kaplamasıyla görsel şölen yaşandı. Kentin mimarisi ve doğasıyla birleşen sis bulutları, seyirlik görüntüler ortaya çıkardı.
Görüş ve trafik
Sisin etkisiyle görüş mesafesinin yer yer azaldığı bölgelerde sürücüler, sis farlarını yakarak kontrollü şekilde ilerledi. Trafik akışının yavaşladığı noktalarda ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.
Havadan görüntüler
Yoğun sis manzarası, dron ve havadan çekimlerle de kaydedilerek kentin farklı noktalarına yayılan beyaz örtünün etkileyici panoramasını gözler önüne serdi.
