DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,56 0,01%
ALTIN
6.055,06 -1,35%
BITCOIN
3.770.224,32 -0,81%

Tekirdağ'da Yaralı Kulaklı Orman Baykuşu Koruma Altına Alındı

Tekirdağ Süleymanpaşa Husunlu Mahallesi'nde bitkin ve yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu, Doğa Koruma ekiplerince alınarak tedaviye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:37
Tekirdağ'da Yaralı Kulaklı Orman Baykuşu Koruma Altına Alındı

Tekirdağ'da yaralı kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ekipler sevk edildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Husunlu Mahallesinde vatandaşlar tarafından bitkin ve yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu, yetkililere haber verilmesi üzerine koruma altına alındı.

Mahalle sakinlerinin durumu muhtar Mustafa Güldalı’ya bildirmesinin ardından bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede yaralı olduğu belirlenen baykuş, tedavi altına alınmak üzere ekiplerce teslim alındı.

Kuruma götürülen kulaklı orman baykuşunun bakım ve tedavi sürecinin ardından yeniden doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.

TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNE BAĞLI HUSUNLU MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLAR TARAFINDAN BİTKİN VE...

TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNE BAĞLI HUSUNLU MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLAR TARAFINDAN BİTKİN VE YARALI HALDE BULUNAN KULAKLI ORMAN BAYKUŞU, YETKİLİLERE HABER VERİLMESİ ÜZERİNE KORUMA ALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum'da Yılbaşı Trafiği: 2026'ya Uzun Araç Kuyrukları
2
Muğla'da Yeni Yıl Coşkusu: Menteşe Kent Meydanı'nda Ücretsiz Buz Paten Pisti
3
Umut Yılmaz’dan Öğrencilere 3 Ayrı Destek: Eğitim, Spor, Yüzme
4
Karadeniz’de Fırtına: Rize Sahili'nde Dev Dalgalar Havadan Görüntülendi
5
Hopa'da Dev Dalga Tehlikesi: Ramiz Şimşek Ölümden Döndü
6
Adıyaman Doğa Koleji Mezunlarından Üniversiteye Hazırlık Söyleşisi
7
Kızılırmak Deltası'nda Çocuk Çiftçiler Geleceği Yetiştiriyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları