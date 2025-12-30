Tekirdağ'da yaralı kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ekipler sevk edildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Husunlu Mahallesinde vatandaşlar tarafından bitkin ve yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu, yetkililere haber verilmesi üzerine koruma altına alındı.

Mahalle sakinlerinin durumu muhtar Mustafa Güldalı’ya bildirmesinin ardından bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede yaralı olduğu belirlenen baykuş, tedavi altına alınmak üzere ekiplerce teslim alındı.

Kuruma götürülen kulaklı orman baykuşunun bakım ve tedavi sürecinin ardından yeniden doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.

