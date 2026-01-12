Kocaeli'nin Yüksek Kesimlerine Lapa Lapa Kar: Kartepe'de -6 derece

Meteorolojik uyarının ardından zirvelerde kar etkisini artırdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar etkili oluyor. Bölgedeki beyaz örtü, özellikle yüksek rakımlı noktalarda görüşü zaman zaman olumsuz etkiliyor.

Kartepe’nin bazı bölgelerinde hava sıcaklığı -6 dereceye kadar düştü. Kuzuyayla bölgesinde ölçülen -6 derece ile kar yağışı zirvelerde daha yoğun hissediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar, olumsuz hava koşullarının ulaşımı aksatmaması için yoğunlaştırıldı.

Sürücülere buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı; özellikle yüksek kesimlerde tedbirli olunması istendi.

Kocaeli Valiliği, kar yağışı nedeniyle tüm ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilik yetkilileri, toplam bin 200 personel ile 354 araç ve iş makinesi eşliğinde Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ekiplerin hazır kıta beklediğini belirtti.

Merkezde yağışın başlamasıyla birlikte ekipler, ana arterler başta olmak üzere bağlantı yolları ve kritik güzergâhlarda anında müdahale edecek şekilde hazırlıklarını tamamladı.

