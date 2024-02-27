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Kombileri, sobaları söndürün! Doğalgaz devri kapandı: Artık böyle ısınacağız

Artık ısınmak için ne doğalgaza ne elektriğe ne de kömüre ihtiyacınız olmayacak! Isı boyaları evlerinizi sıcacık yapacak! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 27.02.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 15:36
Kombileri, sobaları söndürün! Doğalgaz devri kapandı: Artık böyle ısınacağız

Enerji tasarrufu ve çevre dostu çözümler üzerinde çalışarak 33 yaşındaki mühendis Gamze Vural'ın liderliğindeki bir ekip, inovatif bir ısıtma çözümü geliştirdi. Özel bir boya kullanarak elektrik enerjisini yüzde yüz verimle ısı enerjisine dönüştüren bu sistem, özellikle doğal gazın ulaşamadığı veya olmadığı bölgelerde çevre dostu bir alternatif sunuyor.

Geliştirilen bu özel boya, düşük tüketimle çalışarak elde ettiği enerjiyi tamamını kullanarak elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviriyor. Gamze Vural'ın liderliğindeki ekip, doğal gazın olmadığı bölgelerdeki ısınma sorununa çözüm getirirken, aynı zamanda geleneksel enerji kaynaklarına alternatif ve çevre dostu bir seçenek sunuyor.

Özellikle evlerden seralara, bahçelerden birçok alanda kullanılabilen bu yenilikçi sistem, herhangi bir yüzeye kolayca uygulanabiliyor. Isı dönüştürücü boya, laminant altında, fayans altında, patlatma taş gibi farklı malzemelerin üzerine rahatlıkla sürülebiliyor.

ısı boyası nedir

Gamze Vural, bu teknolojinin sadece doğal gaz olmayan bölgelerde değil, aynı zamanda doğal gazlı evlerde de kullanılabileceğini belirtiyor. Doğal gazın ulaşamadığı odalara destek amacıyla uygulanabilen bu boya, mevcut peteklere de entegre edilebiliyor. Yeni bir petek alınmasına gerek kalmadan en ekonomik ısınma sistemini sunuyor.

Girişimci Gamze Vural'ın öncülüğünde geliştirilen bu yenilikçi ısıtma çözümü, çevre dostu, ekonomik ve doğal kaynakları daha verimli kullanma amacı taşıyor. Elektrik enerjisini ısıya dönüştüren bu özel boya, enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularında yeni bir çığır açarak geleceğin ısınma sistemlerine yön verebilir.

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