Konya'da 75 Yaşındaki 'Örgücü Bayan' Hatice Urgancı Geliri Huzurevine Bağışlayacak

Konya Sille Meliha Ercan Huzurevi sakini 75 yaşındaki Hatice Urgancı, el emeği örgü ürünlerinin gelirini kaldığı huzurevine bağışlamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 12:48
Konya'da 75 Yaşındaki 'Örgücü Bayan' Hatice Urgancı Geliri Huzurevine Bağışlayacak

Konya'da 75 yaşındaki 'örgücü bayan' Hatice Urgancı, gelirini huzurevine bağışlayacak

Üretim ve paylaşımın bir araya geldiği örnek hikaye

Konya Sille Meliha Ercan Huzurevi sakinlerinden 75 yaşındaki Hatice Urgancı, yaptığı el emeği örgü ürünlerinin gelirini kaldığı huzurevine bağışlamak için aralıksız çalışıyor.

AA muhabirine konuşan Urgancı, küçük yaşlarda yengesinin yönlendirmesiyle örgü örmeye başladığını, zamanla yeteneğini geliştirerek yaptığı ürünleri etrafındakilere hediye ettiğini söyledi. Bir süredir aynı huzurevinde kalan Urgancı, burada da örgü işlerine devam ediyor ve huzurevi sakinleri tarafından "örgücü bayan" olarak anılıyor.

Uzgancı'nın el emeği ürünleri arasında örgü yelek, çanta, bebek ve cüzdan bulunuyor. Bu ürünlerin gelirini huzurevine bağışlamak istediğini belirten Urgancı, hem üretmenin hem paylaşmanın mutluluğunu yaşamak için çalıştığını vurguladı.

Urgancı, yaptığı işin kendisine huzur verdiğini anlatarak, "Örgü örmek bana rahatlık ve mutluluk veriyor" dedi. Hayatı boyunca bir şeylerle ilgilenmenin kendisine iyi geldiğini ifade eden Urgancı, örgünün kendisi için terapi gibi olduğunu ve örerken dünyadan soyutlandığını aktardı.

Yaparken zorlanmadığı el işini kendisinden öğrenmek isteyenlerin de olduğunu belirten Urgancı, "Yaparken de öğretirken de zevk alıyorum. Şimdi ürünlerimin gelirini huzurevine bağışlamak istiyorum. Benim ihtiyacım, beklentim yok. Karşılık bekleyerek yapmıyorum. Kaldığım yere katkım olsun istiyorum" şeklinde konuştu.

Hatice Urgancı, üretmeyi ve ürettiklerini hediye vermeyi çok sevdiğini, huzurevine çok alıştığını ve burayı kendi evi gibi hissettiğini söyledi. Urgancı, çevresindekilere de üretmenin güzelliklerini anlatmaya ve örnek olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Konya'da 75 yaşındaki Hatice Urgancı, el emeği örgü ürünlerinin gelirini kaldığı huzurevine...

Konya'da 75 yaşındaki Hatice Urgancı, el emeği örgü ürünlerinin gelirini kaldığı huzurevine bağışlamak için aralıksız çalışıyor. Yaptığı örgü yelek, çanta, bebek ve cüzdanların gelirini kaldığı huzurevine bağışlamak isteyen Urgancı, hem üretmenin hem de paylaşmanın mutluluğunu devam ettirmek için var gücüyle çalışıyor.

Konya'da 75 yaşındaki Hatice Urgancı, el emeği örgü ürünlerinin gelirini kaldığı huzurevine...

İLGİLİ HABERLER

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar
2
Antalya Kültür Yolu Festivali: 'Antik İzler Göbeklitepe' ve 'Yalnız Kalabalık' Sergileri Açıldı
3
Konya'da 75 Yaşındaki 'Örgücü Bayan' Hatice Urgancı Geliri Huzurevine Bağışlayacak
4
Karakütük Şelalesi Samsun'da Doğaseverleri Bekliyor
5
Değirmenler Höyük’te Karaz Öncesi Mimari İzler ve Büyük Fırın Keşfi
6
Şanlıurfa'da Mahalle Seferberliğiyle Uyuşturucuyla Mücadele Başladı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları