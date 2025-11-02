Konya'da 75 Yaşındaki 'Örgücü Bayan' Hatice Urgancı Geliri Huzurevine Bağışlayacak

Konya'da 75 yaşındaki 'örgücü bayan' Hatice Urgancı, gelirini huzurevine bağışlayacak

Üretim ve paylaşımın bir araya geldiği örnek hikaye

Konya Sille Meliha Ercan Huzurevi sakinlerinden 75 yaşındaki Hatice Urgancı, yaptığı el emeği örgü ürünlerinin gelirini kaldığı huzurevine bağışlamak için aralıksız çalışıyor.

AA muhabirine konuşan Urgancı, küçük yaşlarda yengesinin yönlendirmesiyle örgü örmeye başladığını, zamanla yeteneğini geliştirerek yaptığı ürünleri etrafındakilere hediye ettiğini söyledi. Bir süredir aynı huzurevinde kalan Urgancı, burada da örgü işlerine devam ediyor ve huzurevi sakinleri tarafından "örgücü bayan" olarak anılıyor.

Uzgancı'nın el emeği ürünleri arasında örgü yelek, çanta, bebek ve cüzdan bulunuyor. Bu ürünlerin gelirini huzurevine bağışlamak istediğini belirten Urgancı, hem üretmenin hem paylaşmanın mutluluğunu yaşamak için çalıştığını vurguladı.

Urgancı, yaptığı işin kendisine huzur verdiğini anlatarak, "Örgü örmek bana rahatlık ve mutluluk veriyor" dedi. Hayatı boyunca bir şeylerle ilgilenmenin kendisine iyi geldiğini ifade eden Urgancı, örgünün kendisi için terapi gibi olduğunu ve örerken dünyadan soyutlandığını aktardı.

Yaparken zorlanmadığı el işini kendisinden öğrenmek isteyenlerin de olduğunu belirten Urgancı, "Yaparken de öğretirken de zevk alıyorum. Şimdi ürünlerimin gelirini huzurevine bağışlamak istiyorum. Benim ihtiyacım, beklentim yok. Karşılık bekleyerek yapmıyorum. Kaldığım yere katkım olsun istiyorum" şeklinde konuştu.

Hatice Urgancı, üretmeyi ve ürettiklerini hediye vermeyi çok sevdiğini, huzurevine çok alıştığını ve burayı kendi evi gibi hissettiğini söyledi. Urgancı, çevresindekilere de üretmenin güzelliklerini anlatmaya ve örnek olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Konya'da 75 yaşındaki Hatice Urgancı, el emeği örgü ürünlerinin gelirini kaldığı huzurevine bağışlamak için aralıksız çalışıyor. Yaptığı örgü yelek, çanta, bebek ve cüzdanların gelirini kaldığı huzurevine bağışlamak isteyen Urgancı, hem üretmenin hem de paylaşmanın mutluluğunu devam ettirmek için var gücüyle çalışıyor.