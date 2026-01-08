Konya'da Kum Fırtınası Trafiği Aksatıyor: Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu Etkileniyor

Konya'da Kum Fırtınası Trafiği Aksatıyor

Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu güzergahında görüş mesafesi düştü

Konya-Ankara kara yolu üzerindeki Altınekin ve Cihanbeyli ilçeleri arasındaki bölgede etkili olan kum fırtınası, kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sürücüler fırtına nedeniyle görüş mesafesinin azalması ve görüş güçlüğü yaşaması sebebiyle zorluk çekiyor.

Cihanbeyli ilçesi Ağabeyli Kavşağı mevkiinde zaman zaman yer yer etkili olan fırtına, trafik ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü olarak yönetiliyor. Yetkililer, kara yolunda güvenliğin sağlanabilmesi için trafik akışının gerektiğinde durdurulduğunu belirtiyor.

Aynı güzergâhdaki Kulu ilçesinde de fırtına zaman zaman etkisini artırarak yaşam koşullarını zorlaştırıyor. Bölgedeki sürücüler ve yolcular, görüş mesafesinin ani düşüşlerine karşı tedbirli olmaya çalışıyor.

Polis ekipleri kara yolunda akışı zaman zaman durdurup, kontrollü geçiş sağlıyor; sürücülerden hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesine dikkat etmeleri isteniyor. Yetkililer ayrıca vatandaşları fırtınaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

