Konya'da Kum Fırtınası Trafiği Aksatıyor: Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu Etkileniyor

Konya-Ankara kara yolunda Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu çevresinde etkili kum fırtınası görüşü düşürüp trafik akışını kontrollü şekilde durduruyor; yetkililer tedbir çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:55
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 18:36
Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu güzergahında görüş mesafesi düştü

Konya-Ankara kara yolu üzerindeki Altınekin ve Cihanbeyli ilçeleri arasındaki bölgede etkili olan kum fırtınası, kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sürücüler fırtına nedeniyle görüş mesafesinin azalması ve görüş güçlüğü yaşaması sebebiyle zorluk çekiyor.

Cihanbeyli ilçesi Ağabeyli Kavşağı mevkiinde zaman zaman yer yer etkili olan fırtına, trafik ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü olarak yönetiliyor. Yetkililer, kara yolunda güvenliğin sağlanabilmesi için trafik akışının gerektiğinde durdurulduğunu belirtiyor.

Aynı güzergâhdaki Kulu ilçesinde de fırtına zaman zaman etkisini artırarak yaşam koşullarını zorlaştırıyor. Bölgedeki sürücüler ve yolcular, görüş mesafesinin ani düşüşlerine karşı tedbirli olmaya çalışıyor.

Polis ekipleri kara yolunda akışı zaman zaman durdurup, kontrollü geçiş sağlıyor; sürücülerden hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesine dikkat etmeleri isteniyor. Yetkililer ayrıca vatandaşları fırtınaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

KONYA’NIN CİHANBEYLİ İLÇESİNDE ANKARA KONYA YOLUNDA FIRTINA NEDENİYLE TRAFİK AKIŞI POLİS EKİPLERİNCE KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIYOR.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

