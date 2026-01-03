DOLAR
Konya Karapınar'da Aç Kalan Yaban Domuzları Yerleşim Yerine İndi

Konya Karapınar'da kar nedeniyle yiyecek bulamayan yaban domuzları Yeşilyurt Mahallesi'ne indi; vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 13:35
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 13:35
Yeşilyurt Mahallesi'nde cep telefonu kamerasına yansıdı

Konya’nın Karapınar ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Dağdaylı mevkiinde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları yerleşim yerine indi.

Bölgedeki bir vatandaş, karşısına çıkan sürüyü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde yaban domuzlarının mahallede dolaştığı, bir süre sonra ise yerleşim yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Olay, mahalle sakinleri arasında kısa süreli şaşkınlığa neden oldu. (FMK-İY-FM-

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

