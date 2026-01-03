Konya Karapınar'da Aç Kalan Yaban Domuzları Yerleşim Yerine İndi

Yeşilyurt Mahallesi'nde cep telefonu kamerasına yansıdı

Konya’nın Karapınar ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Dağdaylı mevkiinde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları yerleşim yerine indi.

Bölgedeki bir vatandaş, karşısına çıkan sürüyü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde yaban domuzlarının mahallede dolaştığı, bir süre sonra ise yerleşim yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Olay, mahalle sakinleri arasında kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.

